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Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Son durumu belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği derbide sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu. 13. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen yıldız oyuncudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte İsmail Yüksek'in son durumu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 15:12 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 15:34
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Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Son durumu belli oldu

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibi sürdürdü.

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Son durumu belli oldu

Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin attığı golle 3 puana ulaşan sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek'in sakatlığıyla şok yaşadı.

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Son durumu belli oldu

Avrupa devlerinin derbide izlediği İsmail Yüksek 13. dakikada sakatlık geçirdi.

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Son durumu belli oldu

Taca çıkmaması için topa yetişmeye çalışan 25 yaşındaki oyuncu, meşin yuvarlağı oyunda tuttu ancak o pozisyonda sakatlandı.

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Son durumu belli oldu

Tedavisinin ardından oyuna girerek kendini deneyen İsmail Yüksek, ağrılara dayanamadı ve kendini yere bıraktı.

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Son durumu belli oldu

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Sedyeyle kenara gelen yıldız orta saha gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Son durumu belli oldu

SEZONU KAPATTI!
Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan İsmail Yüksek, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Son durumu belli oldu

FENERBAHÇE AÇIKLADI!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in
MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Son durumu belli oldu

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe'de 47 karşılaşmada forma şansı buldu.

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