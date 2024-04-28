Fenerbahçe'ye İsmail Yüksek'ten kötü haber! Son durumu belli oldu
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği derbide sakatlanan İsmail Yüksek'in son durumu belli oldu. 13. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen yıldız oyuncudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte İsmail Yüksek'in son durumu...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 15:12 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 15:34
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Taca çıkmaması için topa yetişmeye çalışan 25 yaşındaki oyuncu, meşin yuvarlağı oyunda tuttu ancak o pozisyonda sakatlandı.
Tedavisinin ardından oyuna girerek kendini deneyen İsmail Yüksek, ağrılara dayanamadı ve kendini yere bıraktı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!
Sedyeyle kenara gelen yıldız orta saha gözyaşlarına hakim olamadı.
SEZONU KAPATTI!
Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan İsmail Yüksek, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE AÇIKLADI!
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bileği burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in
MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe'de 47 karşılaşmada forma şansı buldu.
25 yaşındaki orta saha bu müsabakalarda 1 gol atma başarısı gösterdi. İsmail Yüksek takım arkadaşlarına 6 asist yaptı.
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