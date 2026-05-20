Prens William, Avrupa Ligi finali için Beşiktaş Park'ta!

Koyu bir Aston Villa taraftarı olduğu bilinen Galler Prensi William, Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi finali için Beşiktaş Park tribünündeydi.

Daha önce Aston Villa'nın Nottingham Forest'ı yendiği maçı da tribünde izleyen ve verdiği tepkilerle gündem olan Prens William, İstanbul'daki mücadelede de dikkatleri üzerine çekti.

İngiliz basını geçtiğimiz günlerde Prens William'ın dev finali izlemek için İstanbul'a gideceğini yazmıştı.

(A. Villa - N. Forest maçında Prens William'ın sevinci)