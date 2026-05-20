UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa!

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa, Almanya Bundesliga temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup etti ve kupaya uzandı. Beşiktaş Park'ta oynanan maçta Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Youri Tielemans, 45+2. dakikada Emiliano Buendia ve 57. dakikada Morgan Rogers kaydetti.

İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Unai Emery, Sevilla ile 13/14, 14/15, 15/16 ve Villareal ile 20/21 sezonlarının ardından 5. kez Avrupa Ligi'ni kazandı.

#UEL l Finalde perdeyi Youri Tielemans açtı! 🚀 🎯 Aston Villa, çalışılmış bir organizasyonla İstanbul'da 1-0 önde! pic.twitter.com/5KSP04mAEA — TRT Spor (@trtspor) May 20, 2026

#UEL l Emiliano Buendía enfes bir ayak içi vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 🎯 ⚽ Aston Villa, bu golle ilk yarıyı 2-0 önde kapatıyor. pic.twitter.com/Y1IGedNtHt — TRT Spor (@trtspor) May 20, 2026