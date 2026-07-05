Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda geçen sezon İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen ekiplerden Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 06:50
22 yaşındaki Nijerya asıllı Fransız orta saha için İngiliz temsilcisine kiralama teklifi yapıldı.
OYUNCU DÜNDEN RAZI
Eski Chelseali oyuncu için Burnley'e 2 milyon euro kiralama ücreti ve 22 milyon euro da satın alma opsiyonu önerildi.
Sezon başında Burnley'in 28 milyon euro karşılığında renklerine kattığı oyuncusunu, mali şartlar nedeniyle satmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Üstelik Ugochukwu da Galatasaray'ın kendisine gösterdiği ilgiye olumlu yaklaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek ve ligde şampiyonluğun en önemli adayı olan bir takımda forma giymek isteyen genç yıldız, kulübünden teklifi kabul etmesini istedi.
Transfermarkt verilerine göre Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro.
22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Burnley formasını 38 maçta giyerken takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.