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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda geçen sezon İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen ekiplerden Burnley'de forma giyen Lesley Ugochukwu gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 06:50
Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

Orta sahayı fiziksel gücü yüksek ve Avrupa'da takımı ileriye taşıyabilecek bir isimle takviye etmek isteyen Galatasaray, gözünü İngiltere Premier Lig'e çevirdi.

Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

Çok sayıda isimle temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, bir fırsat transferinin peşine düştü.

Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

Premier Lig'de geçen sezon küme düşen ve yeni sezonda Champonship'te mücadele edecek olan Burnley'den ayrılmak isteyen Lesley Ugochukwu için ilk temas kuruldu.

Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

22 yaşındaki Nijerya asıllı Fransız orta saha için İngiliz temsilcisine kiralama teklifi yapıldı.

Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

OYUNCU DÜNDEN RAZI

Eski Chelseali oyuncu için Burnley'e 2 milyon euro kiralama ücreti ve 22 milyon euro da satın alma opsiyonu önerildi.

Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

Sezon başında Burnley'in 28 milyon euro karşılığında renklerine kattığı oyuncusunu, mali şartlar nedeniyle satmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

Üstelik Ugochukwu da Galatasaray'ın kendisine gösterdiği ilgiye olumlu yaklaştı.

Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek ve ligde şampiyonluğun en önemli adayı olan bir takımda forma giymek isteyen genç yıldız, kulübünden teklifi kabul etmesini istedi.

Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

Transfermarkt verilerine göre Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro.

Cimbom'a Ada'dan fırsat transferi! İşte yapılan teklif

22 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Burnley formasını 38 maçta giyerken takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

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