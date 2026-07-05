Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır
Galatasaray gelecek sezon üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Devler Ligi'nde çeyrek final ile ötesini görebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine aldığı isim ve bonservisi için gözden çıkardığı rakam belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 06:50
Her sezon kadrosuna çok önemli bir takviye gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Sane ve Osimhen gibi isimlerin yanına yine bu ayarda bir yıldız getirmeye çalışıyor.
Son Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal ile ilk temaslar başlıyor.
40 MİLYON EURO
Dünya Kupası'nda da Norveç Milli Takımı ile harika bir turnuva geçiren Martin Odegaard için yönetim önemli bir bütçe ayırmış durumda.
Gelirlerini her sene yükselten Galatasaray, 27 yaşındaki yıldız 10 numara için 40 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.
Arsenal'in 2021 yılında Real Madrid'den 35 milyon euro karşılığında transfer ettiği Norveçli yıldız için ilgi mektubu gönderilecek. Sarı-kırmızılı yönetim ise Dünya Kupası sonrasında oyuncu ile görüşecek.
ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU
Martin Odegaard 10 numarada forma giymesine karşın başka mevkilerde de görev yapabiliyor. Kanat ve merkez orta sahada da başarıyla forma giyen Norveçli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un aradığı profile tamamen uyuyor. Şutları, çalımları ve pasları ile maçın kaderini tek başına değiştirecek yeteneklere sahip.
DÜNYA KUPASI'NDA 3 MAÇTA 3 ASİST
Dünya Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdıran Norveç'te Martin Odegaard, 4 maçın 3'ünde forma giydi. Bir karşılaşmada Norveç gruptan çıkmayı garantilediği için dinlendirilen 27 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 3 maçta 3 asiste imzasını atarak turnuvaya damgasını vurdu. Martin Odegaard asist krallığında ise üçüncü sırada yer alıyor.
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