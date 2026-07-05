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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

Galatasaray gelecek sezon üst üste 5. kez şampiyon olmak ve Devler Ligi'nde çeyrek final ile ötesini görebilmek için iddialı bir kadro kurmak istiyor. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda gündemine aldığı isim ve bonservisi için gözden çıkardığı rakam belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

Transfer döneminin suskun takımlarından Galatasaray, büyük düşünüyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

Takımın iskeletini koruyup önemli takviyeler yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Avrupa'da ses getirecek oyuncuların peşine düşmüş durumda.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

Listedeki isimlerden birisi de İngiliz ekibi Arsenal'in Norveçli yıldızı Martin Odegaard.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

Her sezon kadrosuna çok önemli bir takviye gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Sane ve Osimhen gibi isimlerin yanına yine bu ayarda bir yıldız getirmeye çalışıyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

Son Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal ile ilk temaslar başlıyor.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

40 MİLYON EURO

Dünya Kupası'nda da Norveç Milli Takımı ile harika bir turnuva geçiren Martin Odegaard için yönetim önemli bir bütçe ayırmış durumda.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

Gelirlerini her sene yükselten Galatasaray, 27 yaşındaki yıldız 10 numara için 40 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

Arsenal'in 2021 yılında Real Madrid'den 35 milyon euro karşılığında transfer ettiği Norveçli yıldız için ilgi mektubu gönderilecek. Sarı-kırmızılı yönetim ise Dünya Kupası sonrasında oyuncu ile görüşecek.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Martin Odegaard 10 numarada forma giymesine karşın başka mevkilerde de görev yapabiliyor. Kanat ve merkez orta sahada da başarıyla forma giyen Norveçli oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un aradığı profile tamamen uyuyor. Şutları, çalımları ve pasları ile maçın kaderini tek başına değiştirecek yeteneklere sahip.

Galatasaray'dan 10 numara transfer! Sarı-kırmızılılar o rakamı ödemeye hazır

DÜNYA KUPASI'NDA 3 MAÇTA 3 ASİST

Dünya Kupası'nda adını son 16 takım arasına yazdıran Norveç'te Martin Odegaard, 4 maçın 3'ünde forma giydi. Bir karşılaşmada Norveç gruptan çıkmayı garantilediği için dinlendirilen 27 yaşındaki futbolcu, forma giydiği 3 maçta 3 asiste imzasını atarak turnuvaya damgasını vurdu. Martin Odegaard asist krallığında ise üçüncü sırada yer alıyor.

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