Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan transfer ve hoca açıklaması!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde yapılacak transferler ve takımın başına getirilecek teknik direktörle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 20:27 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2026 20:39
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer ve teknik direktör konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"İKİSİNİ DE İBRA EDECEĞİZ"

"Fenerbahçe'ye yeni bir olay ve tartışma konusu yaratmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Her iki dönemi de ibra edeceğiz. Fenerbahçe yoluna birlik ve beraberlik içinde devam edecek."

"12 yıllık bir gidişatı durdurmak için gelmek istiyoruz. Bunu yaparken bir kısım eski arkadaşlar, çoğu yeni olacak. Cuma günü basına tanıtacağız."

"ŞAMPİYONLUK İÇİN ŞARTLAR UYGUN"

"Şampiyon olmamız için her şey uygun, iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var! Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupasına gitmiyor."

SANTRFOR VE HOCA TRANSFERİ...

"Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak."

"BU GECE TOPLANACAĞIZ"

"Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için toplantı yapacağız!"

