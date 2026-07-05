Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, dikkat çeken bir girişimde bulundu. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Armand Lauriente için Sassuolo'ya resmi teklif sundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 16:26
Bonservis konusunda büyük oranda mutabakat sağlanmasının ardından tarafların son pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi.
Fenerbahçe'nin, Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Transfer sürecindeki bu kritik aşamada, Sassuolo cephesinin de teklife sıcak baktığı vurgulandı. Ancak kulüplerin anlaşmaya yakın olmasına rağmen, imza için nihai kararı 27 yaşındaki futbolcunun kendisi verecek.
Kulüpler düzeyinde ortak bir noktada buluşulması durumunda oyuncunun menajeriyle son detaylar masaya yatırılacak.
Lauriente'nin sarı-lacivertli ekibin sunduğu projeye ve sözleşme şartlarına vereceği yanıt, transferin resmiyete dökülmesinde belirleyici etken olacak.
Sürecin olumlu sonuçlanması halinde, yıldız futbolcunun yakın zamanda Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
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