Fenerbahçe, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Armand Lauriente'nin transferi için Sassuolo kulübüyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

Sarı-lacivertli yönetimin, bu transferi bitirmek adına İtalyan ekibine bonuslarla birlikte toplam 20 milyon euroluk bir resmi teklif sunduğu aktarıldı.