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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...

Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, dikkat çeken bir girişimde bulundu. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Armand Lauriente için Sassuolo'ya resmi teklif sundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 16:26
Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...

Fenerbahçe, daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan Armand Lauriente'nin transferi için Sassuolo kulübüyle yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...

Sarı-lacivertli yönetimin, bu transferi bitirmek adına İtalyan ekibine bonuslarla birlikte toplam 20 milyon euroluk bir resmi teklif sunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...

Foot Mercato'nun haberine göre; İki kulüp arasındaki müzakerelerin yoğun bir şekilde devam ettiği ve detayların görüşüldüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...

Bonservis konusunda büyük oranda mutabakat sağlanmasının ardından tarafların son pürüzleri gidermeye çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...

Fenerbahçe'nin, Fransız kanat oyuncusunu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi hedeflediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...

Transfer sürecindeki bu kritik aşamada, Sassuolo cephesinin de teklife sıcak baktığı vurgulandı. Ancak kulüplerin anlaşmaya yakın olmasına rağmen, imza için nihai kararı 27 yaşındaki futbolcunun kendisi verecek.

Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...

Kulüpler düzeyinde ortak bir noktada buluşulması durumunda oyuncunun menajeriyle son detaylar masaya yatırılacak.

Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...

Lauriente'nin sarı-lacivertli ekibin sunduğu projeye ve sözleşme şartlarına vereceği yanıt, transferin resmiyete dökülmesinde belirleyici etken olacak.

Fenerbahçe'den Armand Lauriente sürprizi! Resmi teklif...

Sürecin olumlu sonuçlanması halinde, yıldız futbolcunun yakın zamanda Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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