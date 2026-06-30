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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

Fenerbahçe'de forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum bölgesindeki eksikliği gidermeyi hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, golcü takviyesi konusunda girişimlerini yoğunlaştırdı. Başkan Aziz Yıldırım'ın da yakından takip ettiği süreçte, transfer listesinin üst sıralarında yer alan yıldız isimle temasların sıklaştırıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 15:48
Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, eski oyuncusu Vedat Muriqi'i kadrosuna katarak bu sezonun ilk transferini duyurmuştu.

Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde santrfor transferi sonrası sol bek, stoper ve kanat takviyelerini yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde, yaşanan şok gelişme sonrası planlar değişti.

Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

Kosovalı golcünün antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası en az 15 gün sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesi, yönetim cephesinde planların yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

Teknik heyetin hücum hattındaki alternatifleri değerlendirmeye aldığı ve transfer ihtimalinin masaya yatırıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

Yeni Asır'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Muriqi'in sakatlığı sonrası liste başında yer alan Serhou Guirassy transferi için temaslarını hızlandırdı.

Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

Borussia Dortmund'un yüksek bonservis talebi, transfer görüşmelerini çıkmaza sürüklüyor.

Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

Alman ekibinin 40 milyon euro seviyesindeki isteğini aşağı çekmek isteyen yönetim, pazarlık masasında rakamı 35 milyon euro bandına indirmeye çalışıyor.

Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

Sarı-lacivertliler, süreci hızlandırmak için girişimlerini sıklaştırırken, görüşmelerin kritik bir aşamaya geldiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

Öte yandan başkan Aziz Yıldırım'ın da süreci yakından takip ettiği ve Gineli golcünün menajeri üzerinden temasların sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Serhou Guirassy, Borussia Dortmund formasıyla geçtiğimiz sezon 45 maçta 22 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de planlar değişti! Vedat Muriqi'nin sakatlığı sonrası...

30 yaşındaki santrfor, Gine Milli Takımı'nda ise 28 maçta 11 gol kaydetti.

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