Fenerbahçe'de forvet hattını güçlendirmek için transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum bölgesindeki eksikliği gidermeyi hedefleyen sarı-lacivertli yönetim, golcü takviyesi konusunda girişimlerini yoğunlaştırdı. Başkan Aziz Yıldırım'ın da yakından takip ettiği süreçte, transfer listesinin üst sıralarında yer alan yıldız isimle temasların sıklaştırıldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 15:48
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, eski oyuncusu Vedat Muriqi'i kadrosuna katarak bu sezonun ilk transferini duyurmuştu.
Başkan Aziz Yıldırım önderliğinde santrfor transferi sonrası sol bek, stoper ve kanat takviyelerini yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde, yaşanan şok gelişme sonrası planlar değişti.
Kosovalı golcünün antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası en az 15 gün sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesi, yönetim cephesinde planların yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.
Teknik heyetin hücum hattındaki alternatifleri değerlendirmeye aldığı ve transfer ihtimalinin masaya yatırıldığı öğrenildi.