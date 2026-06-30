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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Matteo Guendouzi'den şampiyonluk sözleri!

Matteo Guendouzi'den şampiyonluk sözleri!

Matteo Guendouzi, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası'nda gerçekleştirdiği kampta antrenman öncesi basın toplantısında konuştu. İşte Fransız yıldızın dikkat çeken açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2026 14:02 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 14:37
Matteo Guendouzi'den şampiyonluk sözleri!

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi, kampta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan dikkat çeken konu başlıkları...

"BÖYLESİNE BİR ŞEYİ DAHA ÖNCE GÖRMEDİM"

"Gerçekten çok çılgıncaydı antrenmana taraftarların gelmesi. Binlerce taraftar vardı. Benim için şaşırtıcıydı, sürprizdi. Çok kulüpte oynadım ama böylesine bir şeyi daha önce hiç görmedim. Taraftarların arkamızda olduğunu bilmek çok güzel. Onlarla birlikte çok büyük şeyler başaracağımızı düşünerek başlıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Her kulüpte bunu göremiyorsunuz, antrenmanda bile destekleniyoruz. Bu güvenin karşılığını vermemiz gerekiyor."

İSMAİL KARTAL YORUMU

"İsmail Kartal hocamız yeni geldi ama kendisi hakkında çok şey duydum gelmeden önce. Birkaç yıl önce buradaydı, sadece iyi şeyler duydum. Çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Öncelikle benim ve onla daha önce çalışmamış oyuncuların felsefesini anlaması gerekiyor. Bu da süre gerektiriyor ama önemli olan sıkı çalışmamız. Oyuncular olarak hocamıza güveniyoruz."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Şampiyon olursak çok fazla şey yapabilirim, önce bir olalım ondan sonrasına bakarız."

"ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

"Ben aynı olacağım. Ben hep böyleyim, antrenmanda ve maçta kazanmak isterim. Kulübüm için her şeyimi vermeye çalışırım. Bu sezon da böyle olacağım. Hep birlikte bütün hedeflerimize ulaşırız umarım. En iyisini yapacağız. Yeni bir başkan, yeni bir yönetim, yeni bir hoca, yeni oyuncular olacak. Birbirimizi anlamak için zamana ihtiyacımız var. Bizim için en önemli şey hedeflere ulaşabilmek, bunun da tek yolu kulübe, taraftara saygı duymak ve sahada canımızı vermek."

"YENİ BİR TAKIM RUHU KURMAK İSTİYORUZ"

"Yeni bir hocamız var, kendisiyle tanışalı 1 hafta oldu. Nasıl oynamak, nasıl savunmak istiyor. 1 haftada birazcık anladım, hazırlık maçları, video analizler önemli olacak. Kendisi talepkar bir teknik direktör. Önde baskı, hızlı atak, hızlı oyun istiyor. Ben de bunu seviyorum. Şu anda yeni bir felsefe, yeni bir takım ruhu kurmak istiyoruz. 1 ayda bunu gerçekleştirmek zor ama önemli olan hocamızı dinleyip bizden istediklerini yapmamız."

VEDAT MURIQI YORUMU

"Vedat'ın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu, nasıl iyi bir karakter olduğunu biliyorum. Aslında bu tarz karaktere, kazanma mentalitesine sahip oyuncuları severim. Takımda böyle oyuncular olması önemlidir. 20'den fazla gol atacağını biliyorum. İspanya'da bunu yaptı. Önemli bir oyuncu olacak. Zaman geçmesi gerekiyor tabii. Ben de onun goller atmasına yardımcı olmak istiyorum. Onun varlığı takımda önemli olacak."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BAŞARMAK İÇİN..."

"Şampiyonlar Ligi maçına kadar yeni oyuncular katılmasa bile hala çok iyi takımımız var, çok iyi futbolcularımız var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak zor olacak, 6 tane maç var. Umuyorum Şampiyonlar Ligi'nde olacağız, bunu biliyorum. Güzel bir şeydir Şampiyonlar Ligi'nde olmak, bunu başarmak için elimizdeki kadroya güveniyorum. Yeni oyuncular katılırsa güzel olur ama mevcut kadroya da inancım sonsuz. Düşüncem o ki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız."

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