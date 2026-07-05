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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez için Como'nun girişimleri sürerken İtalya'dan sürpriz bir takım daha transfer yarışına dahil oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, yetenekli stoperin bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 16:58
Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

Galatasaray forması giyen Davinson Sánchez, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

Kolombiya Milli Takımı ile turnuvada harika bir grafik çizen tecrübeli stoperin transfer piyasasındaki talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

Özellikle İtalya Serie A ekipleri, 30 yaşındaki başarılı savunmacıyı renklerine bağlamak için ciddi şekilde devreye girmiş durumda.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

İtalya Serie A'dan Como'nun uzun zamandır transfer radarında olan oyuncuya bir talip daha çıktı.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

INTER DE PEŞİNE DÜŞTÜ

Tuttomercato'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Inter'in de transfer listesinde yer alıyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

35 MİLYON EURO...

Transfer için kapıyı 35 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle açan Galatasaray, bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

Süreçle ilgili son kararı tamamen kulübüne bırakan Kolombiyalı yıldızın, beklentiler karşılanmadığı takdirde takımda kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

Sarı-kırmızılı yönetim ise sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki başarılı futbolcuyu kolay kolay elden çıkarmak istemiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

Teknik direktör Okan Buruk'un da yeni sezon planlamasında vazgeçilmez olarak gördüğü oyuncunun durumunu tüm Avrupa yakından takip ediyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

İlerleyen günlerde gelen tekliflerin revize edilip edilmeyeceği ve Galatasaray'ın kararı merakla bekleniyor...

Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez de ağları havalandırdı.

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