Galatasaray'da Davinson Sanchez'e İtalya'dan bir talip daha!
Galatasaray savunmasının bel kemiği Davinson Sanchez için Como'nun girişimleri sürerken İtalya'dan sürpriz bir takım daha transfer yarışına dahil oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, yetenekli stoperin bonservisini belirledi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2026 16:58
İtalya Serie A'dan Como'nun uzun zamandır transfer radarında olan oyuncuya bir talip daha çıktı.
INTER DE PEŞİNE DÜŞTÜ
Tuttomercato'da yer alan habere göre, 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Inter'in de transfer listesinde yer alıyor.
35 MİLYON EURO...
Transfer için kapıyı 35 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle açan Galatasaray, bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.
Süreçle ilgili son kararı tamamen kulübüne bırakan Kolombiyalı yıldızın, beklentiler karşılanmadığı takdirde takımda kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.
Sarı-kırmızılı yönetim ise sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki başarılı futbolcuyu kolay kolay elden çıkarmak istemiyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un da yeni sezon planlamasında vazgeçilmez olarak gördüğü oyuncunun durumunu tüm Avrupa yakından takip ediyor.
İlerleyen günlerde gelen tekliflerin revize edilip edilmeyeceği ve Galatasaray'ın kararı merakla bekleniyor...
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, savunma performansının yanı sıra 2 kez de ağları havalandırdı.
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