Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Teşekkürler Cumhurbaşkanım Teşekkürler Albayrak ailesi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Tesislerin taşınacağını söyleyen Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Albayrak ailesine de teşekkür etti.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

"Yeni havalimanı yapılacak. Mevcut yerde kalmak sağlıklı gelmiyor. İnşaat süresi 5-6 yıl sürecek deniyor. Tesislerimiz çukurda kalıyor. Taşınmamız gerekiyor. 5 milyar borcumuz var, bundan daha büyük rakama Trabzonspor tesislerini istimlak ettireceğiz gibi duruyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor'un faydasına gittiğimiz hiçbir yerde bizi geri çevirmedi. Kendisine burada teşekkürü borç bilirim. Trabzonspor'a çok önemli araziler verdi. Yine Bakanlarımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Murat Kurum'a çok teşekkür ederim. Yöneticilik hayatımızda, geldiğimiz günden beri Albayrak ailesi bize çok destek veriyor. Başta Sayın Berat Albayrak Bey, o da çok iyi bir Trabzonsporlu, ona da teşekkürü borç bilirim. Yine Serhat Albayrak Bey'in A'dan Z'ye desteği var. Allah razı olsun."