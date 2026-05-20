Haberler Beşiktaş Önder Özen kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Nereli ve kaç yaşında?

Önder Özen kimdir? Hangi takımları çalıştırdı? Nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş, Futbol A Takımı'ndaki yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında futbol direktörlüğü koltuğunu Önder Özen'e emanet etti. Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Önder Özen'e çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Daha önce 2013-2014 sezonunda da Beşiktaş'ta Sportif Direktörü olarak görev yapan deneyimli futbol adamı, siyah-beyazlı camiaya ikinci kez hizmet etmek için imzayı attı. Peki, Önder Özen kimdir, teknik direktörlük kariyerinde hangi takımlarda görev aldı? Kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 17:29
Süper Lig'de çalkantılı bir dönemi geride bırakan ve Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, futbol aklını emanet edeceği ismi gecikmeden açıkladı. Kulüp başkanı Serdal Adalı liderliğindeki yönetim, radikal bir kararla futbol direktörlüğü görevine Önder Özen'i getirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. Kararın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Slaven Bilic döneminde kulüpte önemli izler bırakan Özen'in geçmiş kariyerini ve futbolculuk/antrenörlük dünyasındaki yerini araştırmaya başladı. İşte Önder Özen kariyeri ve merak edilenler!

ÖNDER ÖZEN KİMDİR?

Tam adı Zeki Önder Özen olan futbol adamı, 17 Ekim 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. Ayaşspor ve Dikmenspor'da futbolculuk yapan Özen, 1997 yılında antrenörlük lisansını aldı. Türk futbolunda modern saha içi analizleri, scouting (oyuncu izleme) sistemleri ve vizyoner futbol yönetimi anlayışıyla tanınan bir isim haline geldi. Uzun yıllar ulusal spor kanallarında yaptığı seviyeli, taktiksel ağırlıklı futbol yorumculuğuyla da sporseverlerin büyük beğenisini kazandı.

2001'de Eskispor'un altyapı antrenörü oldu. 2003'ten 2005'e kadar Fenerbahçe 21 yaş altı takımını çalıştıran Özen, 2005'ten 2009'a kadar Fenerbahçe'de Zico, Luis Aragonés ve Christoph Daum'un teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Haziran 2009'dan Mayıs 2010'a kadar Hacettepe'yi, 2010'dan 2011'e kadar Polatlı Bugsaşspor'u çalıştırdı.

Özen, Mayıs 2013'te Beşiktaş'ta sportif direktörlük görevine getirildi. 2013-14 sezonunda takımın kadro yapılanmasında önemli rol oynadı. Görev süresince Slaven Bilić'in teknik direktörlüğe getirilmesinde etkili oldu; Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Tolga Zengin, Kerim Frei gibi oyuncuların transfer süreçlerinde görev aldı. Sezon sonunda istifa ederek takımdan ayrılan Özen, kısa bir dönem Kasımpaşa ve Göztepe'yi çalıştırdı. Günümüzde spor yorumculuğu yapmaktadır.

ÖNDER ÖZEN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Önder Özen, kariyeri boyunca hem teknik direktörlük, hem yardımcı antrenörlük hem de idari direktörlük departmanlarında önemli roller üstlendi:

  • Eskispor (2001-2002): Yardımcı antrenör olarak kariyerine başladı.

  • Fenerbahçe (2003-2009): Fenerbahçe altyapısında ve A2 takımında görev yaptıktan sonra A Takım bünyesine geçti. Sarı-lacivertlilerde Christoph Daum, Zico ve Luis Aragones gibi dünyaca ünlü teknik adamların yardımcılığını üstlendi.

  • Hacettepe (2009-2010): Teknik direktörlük kariyerindeki ilk ciddi sınavını o dönem Süper Lig'den yeni düşen Ankara temsilcisinde verdi.

  • Bugsaşspor (2010-2011): 2. Lig ekibinde teknik direktör olarak görev yaptı ve takımıyla play-off finali oynama başarısı göstererek dikkatleri üzerine çekti.

  • Beşiktaş (2013-2014): Fikret Orman başkanlığı döneminde Beşiktaş'ın Sportif Direktörü oldu. Teknik direktör Slaven Bilic'in göreve getirilmesinde ve Atiba Hutchinson başta olmak üzere kulübün çehresini değiştiren transferlerin yapılmasında başrol oynadı.

  • Kasımpaşa (2015): Shota Arveladze'nin ardından Süper Lig ekibinde kısa bir dönem teknik direktörlük yaptı.

  • Göztepe (2016): İzmir ekibinde teknik direktörlük görevini üstlendi ve bu deneyimin ardından ağırlıklı olarak spor yorumculuğuna yöneldi.

