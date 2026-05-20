Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipler | G.Saray hangi torbada?

Avrupa futbolunun en üst düzey organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı şimdiden başladı. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi lig etabında temsil edecek olan Galatasaray, kura çekimine 3. torbadan katılacak. UEFA'nın katsayı ve yayın gelirleri havuzunda sarı-kırmızılı kulübe büyük bir finansal avantaj sağlayan bu durum, kulübün kasasını da dolduracak. Geçtiğimiz sezon lig aşamasını geçip, play-off turunda İtalyan devi Juventus'u elemeyi başaran ve son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool'a elenerek organizasyona veda eden Aslan, yeni sezonda daha büyük başarılar hedefliyor. Futbol dünyasında büyük heyecan yaratan lig etabına katılması kesinleşen veya katılması yüksek ihtimal olan 24 takımın torba dağılımları ise netleşti. İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

GALATASARAY 3. TORBADA

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray, yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına doğrudan 3. torbadan giriş yapacak. Sarı-kırmızılı ekibin bu avantajlı torbada yer alması, UEFA'nın katsayı sıralaması ve yayın gelirleri havuzunda kulübe çok ciddi bir finansal güç kazandırdı. Oluşan bu güncel puan tablosu sayesinde sarı-kırmızılılar, turnuva henüz başlamadan kasasına en az 3 milyon euro ekstra gelir koymayı da garantilemiş oldu. Geçtiğimiz sezon gruptan çıkmayı başaran, play-off turunda İtalyan devi Juventus'u kupanın dışına iten ve son 16 turunda Liverpool'a elenerek Avrupa defterini kapatan Aslan, elde ettiği bu torba avantajıyla yeni sezonda daha uzun soluklu bir Avrupa yürüyüşü hedefliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALAR

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda lig etabına katılması kesinleşen veya gruplara kalma ihtimali yüksek olan 24 takımın şekillenmesiyle birlikte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de büyük oranda netleşti. 3. torbada yer alan temsilcimizi, diğer torbalarda yer alan dünya devlerine karşı oldukça çetin bir mücadele bekliyor. Kura çekimi sonrasında Galatasaray'ın rakibi olabilecek takımların torbalara göre dağılımı şu şekilde:

1. Torba: Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Barcelona, Inter, Arsenal, Atlético Madrid, Liverpool (Yüksek İhtimal)

2. Torba: Borussia Dortmund, Aston Villa, Porto, Manchester United, Real Betis, PSV, Roma (Yüksek İhtimal), Sporting CP (Yüksek İhtimal), Club Brugge (Yüksek İhtimal)

3. Torba (Aynı Torbadaki Diğer Takımlar): Milan (Yüksek İhtimal), Leipzig, Napoli, Lille, Feyenoord, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Bodø/Glimt (Yüksek İhtimal)

4. Torba: Stuttgart, Lens, Slavia Prag, Union SG (Yüksek İhtimal), Dinamo Zagreb (Yüksek İhtimal), Celtic (Yüksek İhtimal), AEK (Yüksek İhtimal), Omonoia (Yüksek İhtimal), Viking (Yüksek İhtimal)

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın 2026-2027 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri şöyle:

CİMBOM'A EN AZ 3 MİLYON EURO EKSTRA GELİR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi organizasyonuna doğrudan 3. torbadan dahil olması, sportif başarının yanı sıra ekonomik olarak da yüzleri güldürdü. Sarı-kırmızılı ekip, oluşan bu güncel puan tablosu ve UEFA katsayı avantajı sayesinde şimdiden kasasına en az 3 milyon euro ekstra gelir koymayı garantilemiş durumda.