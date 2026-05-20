Ziraat Türkiye Kupası
Manchester City'den Bernardo Silva'ya veda!

Premier Lig devlerinden Manchester City, 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Bernardo Silva'ya veda etti. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 20:31
Premier Lig ekiplerinden Manchester City, 9 sezondur takımda forma giyen Bernardo Silva ile yollarını ayırdı. İngiliz kulübünün resmi hesaplarından paylaşılan videoda, sandalyede oturan Portekizli yıldızın hiçbir şey söylemeden ayağa kalkıp görüntüden ayrıldığı anlar yer aldı. Arka planda ise 9 yıllık süreçte kazanılan kupalar dikkat çekti. İşte o paylaşım...

SILVA: BİR TARAFTAR OLARAK AYRILIYORUM

Öte yandan Manchester City'nin resmi internet sitesine konuşan Silva, kulüpten ayrılırken ömür boyu kulübün taraftarı olarak kalacağını söyledi.

31 yaşındaki futbolcu "Dokuz yıl çok uzun bir süre, ayrılmak zor. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Portekiz'den geldiğimde Benfica taraftarıydım, ama şimdi bu kulübe olan duygularımın çok güçlü olduğunu kesin olarak söyleyebilirim." dedi.

Manchester City camiasına minnettar olduğu vurgulayan Silva, "Kupalar ve burada kişisel olarak başardıklarım açısından bir karışım söz konusu. Hiçbir şey yeterli değil, ama bence biz, bizim jenerasyonumuz çok şey kazandık." şeklinde konuştu.

Silva, Manchester City'de 459 maçta forma giyerken 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası kazandı.

