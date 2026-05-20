CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Avrupa Ligi Freiburg-Aston Villa | CANLI İZLE (Avrupa Ligi / Final)

Freiburg-Aston Villa | CANLI İZLE (Avrupa Ligi / Final)

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Freiburg ile Aston Villa arasında, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan tarihi mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 21:52
Freiburg-Aston Villa | CANLI İZLE (Avrupa Ligi / Final)

UEFA Avrupa Ligi'nde kupanın sahibi belli oluyor. Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı final müsabakasında Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya geliyor. Aston Villa, İstanbul biletini Nottingham Forest engelini geçerek (4-1) kapmıştı. Alman temsilcisi ise final yolunda Braga'yı toplamda 4-3'lük skorla geçerek tarih yazmıştı.

İstanbul, Tüpraş Stadyumu'ndaki tarihi mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FREIBURG-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Freiburg ile Aston Villa arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi final mücadelesi, 20 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

FREIBURG-ASTON VILLA MAÇININ İLK 11'LERİ

Freiburg: Atubolu, Kübler, Ginter, Lienhart, Treu, Eggestein, Höfler, Beste, Manzambi, Grifo, Matanovic.

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Lindelöf, Torres, Digne, McGinn, Tielemans, Rogers, Buendia, Watkins.

ASTON VILLA'NIN 30 YILLIK RÜYASI

İngiliz ekibi Aston Villa, bir nesilden uzun süredir ilk kıta kupasını müzesine götürmeyi hedefliyor. En son 2024'te Konferans Ligi yarı finallerine ve geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine ulaşarak adından söz ettiren Villa, bu kez bir sonraki adımı atmak için sahaya çıkıyor. Finale giden yolda lig aşamasını ikinci bitiren, ardından Lille ve Bologna engellerini rahatça aşan İngiliz ekibi, yarı finalde tamamen İngiliz takımları arasındaki eşleşmede Nottingham Forest karşısında ilk maçı kaybetmesine rağmen Villa Park'taki rövanşta çarpıcı bir geri dönüşe imza atarak İstanbul biletini kapmıştı.

FREIBURG'DA ASIRLIK HASRET

Alman tarafı Freiburg ise bu turnuvanın en cesur ve sürpriz takımı olarak öne çıkıyor. Kulüp tarihindeki kupa hasreti bir asırdan fazla bir süreye dayanan Freiburg, kadro derinliği daha dar görünse de kolektif oyun disipliniyle dev bütçeli rakiplerini tek tek saf dışı bırakmayı başardı. İstanbul'daki Beşiktaş Park atmosferinde tarih yazmak isteyen Alman ekibi, Aston Villa'nın favori gösterildiği bu gecede kupayı müzesine götürerek en büyük mucizesini gerçekleştirmek istiyor.

Aziz Yıldırım'dan transfer ve hoca açıklaması!
G.Saray'a transferde dev rakip!
DİĞER
Beşiktaş'ta ayrılık vakti! İlk yolcu belli oldu...
İşte "CHP haramın sığınağı olamaz" manifestosuna destek verenler! İsim isim Kılıçdaroğlu'nun açtığı bayrağın altında toplanan vekiller
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupa finalinin hakemi belli oldu!
Beşiktaş'tan Muçi için resmi açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City'den Bernardo Silva'ya veda! M. City'den Bernardo Silva'ya veda! 20:30
Aziz Yıldırım'dan transfer ve hoca açıklaması! Aziz Yıldırım'dan transfer ve hoca açıklaması! 20:27
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 20:19
Kupa finalinin hakemi belli oldu! Kupa finalinin hakemi belli oldu! 18:39
Beşiktaş'tan Muçi için resmi açıklama! Beşiktaş'tan Muçi için resmi açıklama! 18:20
Göztepe'de ayrılık kararı! Göztepe'de ayrılık kararı! 18:19
Daha Eski
Önder Özen kimdir, nereli, kaç yaşında? Önder Özen kimdir, nereli, kaç yaşında? 17:29
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri ve torbası! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakipleri ve torbası! 17:01
Beşiktaş yeni futbol direktörünü duyurdu! Beşiktaş yeni futbol direktörünü duyurdu! 16:48
Konyaspor kupa finali için Antalya'ya gitti Konyaspor kupa finali için Antalya'ya gitti 16:35
F.Bahçe Beko Final Four için Atina'ya gitti F.Bahçe Beko Final Four için Atina'ya gitti 16:23
Fatih Karagümrük Verde'nin bonservisini aldı Fatih Karagümrük Verde'nin bonservisini aldı 16:22