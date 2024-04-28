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Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu!

Sırbistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası finalinde Macar rakibi Atila Bernarth’ı 4-1 mağlup eden milli sporcumuz Samet Gümüş, altın madalya kazandı.

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 20:07
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Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu!

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası finalinde ringe çıkan milli boksr Samet Gümüş, altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş, erkeklerde 13 yıl aranın ardından ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti.

Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikoli Hall'de yapılan final müsabakalarında 51 kilodaki Macar rakibi Atila Bernarth'ı 4-1 mağlup eden Fenerbahçeli milli sporcu Samet Gümüş, kürsünün ilk basamağına çıkma başarısı gösterdi.

2022 Avrupa U22 Şampiyonası'nda altın, 2022 Akdeniz Oyunları'nda bronz, 2023 Avrupa Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Samet Gümüş, 2024 Avrupa Oyunları'nda da altın madalyaya uzanarak önemli bir başarıya imza attı.

Olimpik boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin ardından Samet Gümüş de şampiyon olan bir diğer sporcu oldu.

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