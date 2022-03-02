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Tyson Fury'den hayranlarını üzen haber!

Büyük Britanyalı Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi ağır sıklet şampiyonu unvanını korumak için gelecek ay Dillian Whyte ile yapacağı maçtan sonra kariyerini noktalayacağını açıkladı. İşte efsanevi boksörün yaptığı o açıklama...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 12:20
Tyson Fury'den hayranlarını üzen haber!

Çıktığı 32 müsabakada 31 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Fury, 23 Nisan'daki karşılaşmaya ev sahipliği yapacak İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tyson Fury'den hayranlarını üzen haber!

Whyte'tan sonra Oleksandr Usyk-Anthony Joshua müsabakasının galibiyle karşılaşması beklenen Fury, boksu bırakacağını söyleyerek herkesi şaşırttı.

Tyson Fury'den hayranlarını üzen haber!

33 yaşındaki boksör, "Bu, kariyerimin son maçı. Bundan sonra emekli oluyorum. Bankada 150 milyonum var, sağlıklı ve gencim. Yurtdışında büyük bir yat alacağım. Kimseye kanıtlayacağım bir şey yok, artık yokum." ifadelerini kullandı.

Tyson Fury'den hayranlarını üzen haber!

Fury, Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi olduğu 3 Ekim 2016'da emekli olma kararı almış, 3 saat sonra da kararını değiştirdiğini duyurmuştu.

Tyson Fury'den hayranlarını üzen haber!

Bir hafta sonra uyuşturucu kullandığını itiraf eden "Çingene Kral" lakaplı boksör, tedavi görmek amacıyla WBA ve WBO unvanlarını gönüllü olarak bırakmıştı.

Tyson Fury'den hayranlarını üzen haber!

Uyuşturucu kullandığı için askıya alınan lisansı 12 Aralık 2017'de geri verilen Fury, ringlere geri dönmüştü.

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