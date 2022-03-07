Haberler Boks Şampiyon Busenaz Sürmeneli Ordu'da hazırlanacak

Şampiyon Busenaz Sürmeneli Ordu'da hazırlanacak

Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu ile beraber bir çok başarısı bulunan Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Ordu'da hazırlanacak. İşte detaylar...

Boks Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 11:54
Şampiyon Busenaz Sürmeneli Ordu'da hazırlanacak

Dünya ve Olimpiyat Boks Şampiyonu Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonasına Ordu'da hazırlanacak.

Olimpiyat Şampiyonu Milli Boksör Busenaz Sürmeneli, İstanbul'da yapılacak Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na Ordu'da hazırlanacak. Kariyerinde 5 Avrupa, 3 dünya ve olimpiyat şampiyonluğu bulunan Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonası kampı için Ordu'yu tercih etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da Ordu'da hazırlanan Sürmeneli, dördüncü dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Şampiyon boksör Sürmeneli, 7-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ordu'da kamp yapacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Ordu'da gerçekleştirilecek kampta Teknik Direktör Cahit Süme ve sporcunun partnerleri de katılacak. Kamp, Yeni Ordu Stadyumu'nda bulunan bireysel sporcu salonlarında yapılacak.

DİĞER
Sinan Akçıl ile boşanma aşamasında olan Burcu Kıratlı yeni bir aşka mı yelken açtı? Sinan Akçıl suskunluğunu bozdu!
Beşiktaş yönetimi Al Nassr’dan kopma noktasına gelen Talisca için düğmeye basıyor | Transfer haberleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor