Eski dünya şampiyonu boksör Vasiliy Lomachenko Ukrayna ordusuna katıldı!

Üç farklı kategoride dünya şampiyonu olan boksör Vasiliy Lomachenko, ülkesi Ukrayna için savunma güçlerine dahil oldu. 34 yaşındaki sporcu, sosyal medya hesabından askeri üniforma giydiği bir fotoğraf paylaştı.

ESPN'de yer alan habere göre, Lomachenko Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün Yunanistan'a gitti. Ancak ailesine ve sevdiklerine yakın olmak isteyen boksör ardından Romanya üzerinden Ukrayna'nın Odessa kentine geçti.