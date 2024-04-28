Haberler Trabzonspor Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 20:50 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 20:59
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor 4-2 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

Bordo mavililer rakibini 2-0'dan geri dönerek 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Mücadelede 12. dakikada Sorescu gol perdesini açtı.

Ardından konuk takımdan Draguş 21. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Bu gollerle ilk yarı Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 50. dakikada Onuachu ağları sarstı ve skoru 2-1'e getirdi.

65. dakikada bu kez bordo-mavililerde Bardhi sahneye çıktı ve skoru eşitledi.

Maçın 66. dakikasında Onuachu bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.

Dakikalar 68'i gösterdiğinde Nijeryalı golcü Onuachu yeniden ağları havalandırmayı başardı ve hatt-trick yaptı.

Bu gollerle maç Trabzonspor'un 4-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor 58 puanla lide 3. sırada yer alıyor.

Konuk ekip Gaziantep FK ise 34 puanla 16. sırada bulunuyor.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (34. hafta)
Ankaragücü uzatmalarda puanı kaptı!
DİĞER
Son dakika haberi: Samet Akaydin Fatih Terim'i de yaktı! Ayrılığı böyle duyurdular...
Başkan Erdoğan Özgür Özel'i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... AK Parti'den 'olumlu süreç' vurgusu
Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor!
Mertens'ten G.Saraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın Benes ısrarı! Hamsik devrede...
Fırtına garantilemek istiyor!
EKPSS CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI 2024
💥Süper Loto çekildi! (28 Nisan)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City seriyi 19 maça çıkardı! M. City seriyi 19 maça çıkardı! 20:42
Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti! Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti! 20:19
Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz! Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz! 20:15
Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor! Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor! 20:10
Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu! Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu! 20:07
Avcı'dan fikstür isyanı! Avcı'dan fikstür isyanı! 18:36
Daha Eski
Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı 18:33
Erzurum evinde Çorum'u devirdi! Erzurum evinde Çorum'u devirdi! 18:30
Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! 18:29
Kocaelispor evinde hata yapmadı! Kocaelispor evinde hata yapmadı! 18:25
Ç. Rizespor - Ankaragücü | CANLI Ç. Rizespor - Ankaragücü | CANLI 18:25
Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! 18:20