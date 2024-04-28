Abdullah Avcı'dan taraftarlara çağrı! "Bizi yalnız bırakmasınlar"

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 4-2'lik skorla mağlup ederken bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı bu galibiyetin ardından dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

Geçen sezon yoktum ve Trabzonspor taraftarı çok güzel duyguları hatırlattı. İnşallah, iki yıl önceki şampiyonlukta kalmayız ve bunu tekrar ederiz.

Trabzonspor'un inadını ifade etmiştim. Bugünkü geri dönüş de bunu gösteriyor. Tabii oyuncularımızın reaksiyonları da var. Kazanırken de kaybederken de analizlerimizi yapıyoruz. Biz bugün topa ne kadar fazla sahip olursak, o kadar fazla pozisyon olacağını söylemiştik. Top rakipteyken bu kadar temaslı değilsen, bu kadar kolay kaybetmeyeceksin. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.

Trabzonspor taraftarı olmayınca bir kişi eksik oynuyoruz. Gelecek sezon bizi yalnız bırakmasınlar.