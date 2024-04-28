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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Göztepe'yi tebrik etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 20:19
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden ve Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"2023-2024 sezonu Trendyol 1. Lig'de bitime 3 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'yi kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı kırmızılı taraftarları tebrik ediyorum. Eyüpspor'un ardından Süper Lige yükselen ikinci takım olan Göztepe'ye başarılar diliyorum."

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