Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 1'inci Lig'in 32'nci haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden ve Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"2023-2024 sezonu Trendyol 1. Lig'de bitime 3 hafta kala Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe'yi kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı kırmızılı taraftarları tebrik ediyorum. Eyüpspor'un ardından Süper Lige yükselen ikinci takım olan Göztepe'ye başarılar diliyorum."