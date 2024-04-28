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Göztepe 2-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET) Göztepe Süper Lig'e yükseldi!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek 2 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:04 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:27
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Göztepe 2-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET) Göztepe Süper Lig'e yükseldi!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

İzmir ekibi Süper Lig'e çıkabilmek adına hayati önem taşıyan mücadelede rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Göztepe'nin gollerini 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3. dakikada Kubilay kaydetti.

Bu golle Göztepe, Süper Lig'in yeni ekibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Ogün'ün ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Messaoudi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Messaoudi'nin şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

33'üncü dakikada Yalçın'ın kullandığı serbest vuruşta Ogün'ün yaptığı kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

41'inci dakikada Dennis üst üste attığı çalımlarla ceza sahasına girdi. Ceza sahası içi sağ kanattan son çizgiye kadar inen Dennis'in pasında topla buluşan Romulo, boş pozisyonda düzgün bir vuruş yapamayınca top yandan dışarıya çıktı.

45+2'nci dakikada Romulo'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Messaoudi, ceza sahasına girdi. Messaoudi, uygun durumda olan Yalçın'a pasını aktardı, Yalçın'ın topun gelişine sol ayakla yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.

64'üncü dakikada Gençlerbirliği tehlikeli geldi. Ensar ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top üstten oyun alanını terk etti.

77'nci dakikada Göztepe golü buldu. Topu iyi kontrol eden Fıratcan ceza sahası dışından kaleci Ertuğrul'u mağlup etti: 1-0.

90+1'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Kontratağa kalkan sarı-kırmızılılarda Kubilay'ın pasıyla buluşan Lundqvist bomboş pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 2-0.

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Maçın ardından ise Gürsel Aksel Stadı'nda yer yerinden oynadı. Hiçbir taraftar sahaya girmezken, müzik ve ışık gösterileri düzenlendi. Orta sahaya toplanan oyuncular ve teknik ekip çiftetelli oynadı. "Şampiyon Göztepe" baskılı tişörtleri giyen futbolcular tribünleri tek tek dolaşıp Süper Lig mutluluğunu doyasıya yaşadı. Bazı oyuncular sevinç gözyaşlarına boğulurken, tribünler ise stadı festival alanına çevirdi. Maçı izleyen Göztepe'nin Danimarkalı Başkanı Rasmus Ankersen büyük sevinç yaşadı. Maçı Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile izleyen Ankersen sevincini Sportif Direktör Ivan Mance ile paylaştı. Rasmus Ankersen maçın sonlarına doğru telefonuyla taraftarın coşkusunu da kayıt altına aldı.

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