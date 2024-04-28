Galatasaray'da yıldız farkı! 3 isim zirvede tutuyor

Sabah'ın derlediği habere göre şampiyonluğa koşan G.Saray, aylardır zirveden inmezken, kalecisinden forvetine birçok oyuncusu istatistiklerde ön plana çıktı.

Adana Demir deplasmanında iki gol pası veren Dries Mertens 13 asist ile lig lideri olurken son 6 maçtaki 9 gole katkısı ile de takımı sırtlıyor.

17 hafta kalesini gole kapatarak rekorunu geliştiren Muslera ayrıca %81 oranla Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi konumunda.

21 gole ulaşarak krallıkta iddialı konuma gelen Icardi'nin Süper Lig kariyerinde 4383 dakikada 43 gol-14 asist yazıyor. Arjantinli, 77 dakikada bir gol attı.

Mauro Icardi son 6 maçtaki performansı ile de takımı şampiyonluğa götürüyor. Arjantinli yıldız, son 6 maçta 7 gol atarken 2 kez de asist katkısı verdi.