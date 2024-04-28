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Panathinaikos 0-1 Aris (MAÇ SONUCU ÖZET) Fatih Terim'e büyük şok!

Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu 34. hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos sahasında Aris'e 1-0'lık skorla mağlup oldu ve şampiyonluk şansını zora soktu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 22:42
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Panathinaikos 0-1 Aris (MAÇ SONUCU ÖZET) Fatih Terim'e büyük şok!

Yunanistan Ligi Şampiyonluk Grubu 34. hafta naöında Panathinaikos sahasında Aris ile kozlarını paylaştı. Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadeleden konuk ekip Aris 1-0'lık skorla galip geldi.

Aris'e galibiyeti getiren golü 2. dakikada Alvaro Zamora attı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI MUCİZELERE KALDI

AEK maçının ardından üst üste ikinci kez mağlup olan Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, bitime 2 hafta kala zirvenin 4 puan gerisinde kaldı ve şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Aris ise 5 maçlık talibiyet hasretini bitirdi ve 52 puana yükseldi.

SAMET AKAYDİN, KADRODA YOK

AEK maçında yaptığı hatayla gündeme gelen Samet Akaydin, maç kadrosunda yer almadı. Panathinaikos'un stoper ikilisi ise Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Willian Arao ve Trabzonspor'un eski stoperi Vitor Hugo oldu.

Panathinaikos'un Trabzonspor'dan transfer ettiği Tasos Bakasetas ise maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

SON İKİ HAFTA RAKİPLER ZORLU

Panathinaikos, gelecek hafta PAOK'a konuk olacak. Fatih Terim'in öğrencileri son hafta ise Olympiakos'u ağırlayacak.

Aris ise Lamia'ya konuk olacak.

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