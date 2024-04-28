Panathinaikos taraftarlarından Fatih Terim'e protesto!

Yunanistan Süper Ligi'nde Aris'e 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Panathinaikos'ta taraftarlar, teknik direktör Fatih Terim'e tepki gösterdi. Mücadele sonrası sahada yayıncı kuruluş mikrofonuna konuşan Terim, kısa konuşmasının ardından soyunma odasına doğru hareket ederken Panathinaikos taraftarları ıslıklayarak tecrübeli teknik adamı protesto etti.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Fatih Terim, şunları söyledi:

"Maçta çok erken geriye düştük. Çok üzgünüm. Ligde çok büyük bir avantajı kaybettik."

71 puanlı Panathinaikos, şampiyonluk grubunda bitime 2 hafta kala lider AEK'nın 4 puan gerisinde bulunuyor.