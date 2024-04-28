Çaykur Rizespor 2-2 MKE Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ankaragücü uzatmalarda puanı kaptı!

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Ç. Rizespor'un gollerini 25. dakikada Adolfo Gaich ve 32'de Ibrahim Olawoyin kaydetti. Konuk takımın golleri ise 56. dakikada Riad Bajic ve 90+9'da Garry Rodrigues'ten geldi.

Bu sonucun ardından Ç. Rizespor 49 puana yükseldi. MKE Ankaragücü ise 38 puana ulaştı.

Ligin 35. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.