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Uğurcan Çakır: İlk yarıdan birçok ders çıkarmalıyız

Trendyol Süper Lig'iin 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 21:26
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Uğurcan Çakır: İlk yarıdan birçok ders çıkarmalıyız

Trendyol Süper Lig'iin 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo mavililerin file bekçisi Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

İŞTE UĞURCAN ÇAKIR'IN SÖZLERİ:

Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maça gelecek olursak iki farklı devre oldu. Gaziantep küme düşme hattında, onların final maçları. İyi başlayacaklarını biliyorduk ve agresiflerdi, 2-0 geriye düştük. Soyunma odasında sabırlı oynarsak ve golleri bulursak maçın böyle geçeceği belliydi, kaygıları yüksek. İlk yarıdan birçok ders çıkarmalıyız. Hedefimiz üçüncülük ve kupada final. İnşallah bunları gerçekleştirebiliriz.

Trabzonspor'da karakterli bir oyuncu grubu var. Bu yüzden de iki kulvarda ilerliyoruz. Geçen sezon istediğimiz başarılar gelmemişti, bu sezon iki takım önde olsa da hedeflerimizi sürdürüyoruz.

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