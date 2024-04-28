Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Benes ısrarı! Marek Hamsik devrede...

Trabzonspor'un Benes ısrarı! Marek Hamsik devrede...

Trabzonspor'da Laszlo Benes için Hamsik devreye girdi ve vatandaşını ikna etmeye çalışıyor. Bordo-mavililer, Hamburg’a resmi teklifini yaptı. İşte son detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'un Benes ısrarı! Marek Hamsik devrede...

Rangers kulübünün 30 yaşındaki orta sahası John Lundstram ile anlaşan Karadeniz devi, merkez orta saha Laszlo Benes için de girişimlerini sürdürüyor. 26 yaşındaki Slovak futbolcu, Almanya'nın Bundesliga 2 takımı Hamburg'da forma giyiyor ve bu sezon 28 maçta 15 gol, 12 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekti. Teknik patron Abdullah Avcı'nın onay verdiği transfer için Trabzonspor'un şartları zorlayacağı belirtiliyor. Alman ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Benes'in piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüküyor. Ancak bir detay Fırtına'nın yolunu açabilir. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 3 milyon euro'luk serbest kalma maddesi, transferin gerçekleşmesi durumunda devreye girebilir.

KENDİ BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Hamburg kulübüne teklif sunuldu ama bir yandan da 1.81 boyundaki futbolcu ikna edilmeye çalışılıyor. 4 koldan çalışan Karadeniz devinin kurmayları, eski yıldızları Marek Hamsik'i de devreye soktu. Dünyaca ünlü eski futbolcunun vatandaşını ikna etmek için temaslara başladığı belirtildi. Şehri, taraftarı, takımın hedeflerini anlatan Hamsik'in bu transfer için önemli mihenk taşı olabileceği vurgulanıyor. Daha önce de Trabzonspor'a oyuncu öneren Hamsik, bordo mavili takımdan ayrıldıktan sonra boşluğu bir türlü doldurulamayan bir isim. Yönetim, orta saha hattını güçlendirmek adına bu transferi önemli bir fırsat olarak görüyor. Benes'in tecrübesi ve oyun bilgisi, bordo-mavililerin gelecek sezonki performansına olumlu katkı yapar.

Benes, 8 numara pozisyonunun yanı sıra 6 ve 10 numara rollerinde de görev yapabilen bir oyuncu olarak biliniyor. Bu sezon Hamburg formasıyla 28 maçta 15 gol atıp, 12 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Alman ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Benes'in transferi, Trabzonspor'un orta sahasını güçlendirecek önemli bir hamle olabilir.

Toroğlu'dan F.Bahçe'de Kartal'a flaş eleştiri!
Çakar'dan flaş hakem yorumu! "Kırmızı kart kararı..."
DİĞER
Şarkıcı Nilüfer ile Reha Muhtar 4 aylıkken evlat edinmişlerdi! 23 yaşındaki Ayşe Nazlı güzelliğiyle ilgi odağı oldu! Anne - kız paylaşımı sosyal medyaya damga vurdu!
10 bin TL taban maaş yeniden mi belirleniyor? Emekliye Temmuz zammında ipuçları geldi! %35-40 aralığında...
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı!
Galatasaray rekor peşinde! İlk takım olacak...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?
Fırtına garantilemek istiyor!
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan BUGÜNKÜ MAÇLAR - 28 Nisan 07:31
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! 00:16
Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" 00:16
Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması! 00:16
Serdar Topraktepe: Hakemin kararları... Serdar Topraktepe: Hakemin kararları... 00:16
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... 00:16
Daha Eski
Derbide kazanan F.Bahçe! Derbide kazanan F.Bahçe! 00:16
Beşiktaş'ta 9 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş'ta 9 yıl sonra bir ilk! 00:16
F.Bahçe liderin peşinde! F.Bahçe liderin peşinde! 00:16
Derbide kırmızı kararı! İşte o pozisyon Derbide kırmızı kararı! İşte o pozisyon 00:16
Kadıköy'de şoke eden sakatlık! Kadıköy'de şoke eden sakatlık! 00:16
Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! 00:16