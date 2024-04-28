Trabzonspor'un Benes ısrarı! Marek Hamsik devrede...

Rangers kulübünün 30 yaşındaki orta sahası John Lundstram ile anlaşan Karadeniz devi, merkez orta saha Laszlo Benes için de girişimlerini sürdürüyor. 26 yaşındaki Slovak futbolcu, Almanya'nın Bundesliga 2 takımı Hamburg'da forma giyiyor ve bu sezon 28 maçta 15 gol, 12 asistlik bir performans sergileyerek dikkat çekti. Teknik patron Abdullah Avcı'nın onay verdiği transfer için Trabzonspor'un şartları zorlayacağı belirtiliyor. Alman ekibi ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Benes'in piyasa değeri 5 milyon euro olarak gözüküyor. Ancak bir detay Fırtına'nın yolunu açabilir. Oyuncunun sözleşmesinde yer alan 3 milyon euro'luk serbest kalma maddesi, transferin gerçekleşmesi durumunda devreye girebilir.

KENDİ BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Hamburg kulübüne teklif sunuldu ama bir yandan da 1.81 boyundaki futbolcu ikna edilmeye çalışılıyor. 4 koldan çalışan Karadeniz devinin kurmayları, eski yıldızları Marek Hamsik'i de devreye soktu. Dünyaca ünlü eski futbolcunun vatandaşını ikna etmek için temaslara başladığı belirtildi. Şehri, taraftarı, takımın hedeflerini anlatan Hamsik'in bu transfer için önemli mihenk taşı olabileceği vurgulanıyor. Daha önce de Trabzonspor'a oyuncu öneren Hamsik, bordo mavili takımdan ayrıldıktan sonra boşluğu bir türlü doldurulamayan bir isim. Yönetim, orta saha hattını güçlendirmek adına bu transferi önemli bir fırsat olarak görüyor. Benes'in tecrübesi ve oyun bilgisi, bordo-mavililerin gelecek sezonki performansına olumlu katkı yapar.

Benes, 8 numara pozisyonunun yanı sıra 6 ve 10 numara rollerinde de görev yapabilen bir oyuncu olarak biliniyor. Bu sezon Hamburg formasıyla 28 maçta 15 gol atıp, 12 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Alman ekibi ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Benes'in transferi, Trabzonspor'un orta sahasını güçlendirecek önemli bir hamle olabilir.