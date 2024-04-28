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Trabzonspor Gazaintep FK sınavında! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i...

Trabzonspor, kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep FK’yı bugün Papara Park’ta ağırlayacak. Bordo-mavililerin hedefi kazanarak üçüncülük konumundaki yerini iyice sağlamlaştırmak. İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 06:50
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Trabzonspor Gazaintep FK sınavında! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i...

Lig'i üçüncü sırada tamamlamak isteyen Trabzonspor bugün kümede kalma mücadelesi veren Gaziantep FK'yı konuk edecek. Bordomavili takımda sakatlığı bulunan Hüseyin Türkmen ile kart cezalısı Eren Elmalı forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle son iki resmi maçta oynayamayan Trezeguet'nin durumu da net değil. Fenerbahçe derbisindeki olayların ardından verilen ceza nedeniyle bugün de taraftar olmayacak. Fırtına, rakibini ilk yarıdaki maçta Trezeguet (2) ve Bakasetas'ın golleriyle 3-1 yenmişti.

KAZANIP RAHATLAYALIM

Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı öncesi oyuncularını rehavet konusunda uyardı. Gaziantep FK'nın bulunduğu konum itibariyle bu maça büyük önem vereceğini aktaran bordo mavili hoca, "Biz kazanalım ve rahatlayalım. Tek düşüncemiz bu olmalı ve bu yüzden oyun planına bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Üçüncülük hedefimize ve kupaya bu kadar yakınken sonuna kadar gitmeliyiz" dedi.

4 OYUNCU SINIRDA

Gaziantep FK karşılaşması öncesi 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bordo-mavili takımda Mendy, Baniya, Uğurcan ve Berat sarı kart görmeleri durumunda Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

HİÇ YENİLGİSİ YOK

Karadeniz devi, Gaziantep FK'ye bugüne kadar hiç yenilmedi. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 9 maçta bordo-mavililer sahadan 6 kez galip ayrıldı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi.

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Fernandez, Eren, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Pepe, Onuachu

Gaziantep FK: Nita, Arda, Ertuğrul, Djilobodji, Mbakata, Mustafa, Jevtovic, Monteiro, Sorescu, Maxim, Draguş

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