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Onuachu kasırgası

Onuachu bir döndü, pir döndü... Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez kupadaki Karagümrük mücadelesinde oynayan Nijeryalı forvet, Süper Lig'de 6 hafta sonra sahaya çıktığı Gaziantep FK karşısında kariyer maçlarından birine imza attı. Devreyi 2-0 geride kapatan takımını 50. dakikada attığı golle ateşleyen Onuachu, 65'te ise Bardhi'nin golünde servisi yapan isimdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Onuachu kasırgası

Onuachu bir döndü, pir döndü... Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra ilk kez kupadaki Karagümrük mücadelesinde oynayan Nijeryalı forvet, Süper Lig'de 6 hafta sonra sahaya çıktığı Gaziantep FK karşısında kariyer maçlarından birine imza attı. Devreyi 2-0 geride kapatan takımını 50. dakikada attığı golle ateşleyen Onuachu, 65'te ise Bardhi'nin golünde servisi yapan isimdi.

2 DAKİKADA 2 GOL

Şovunu sürdüren Onuachu, 66 ve 68'deki golleriyle durumu 4-2'ye getirdi. 18 dakika içinde 3 gol, 1 asistle harika bir performans gösteren yıldız oyuncu, gecenin kahramanı oldu. 80'de ise yerini Enis Destan'a bıraktı. Trabzonspor'un en önemli hücum silahı olduğunu kanıtlayan yıldız, bu sezon Süper Lig'deki 18. maçında 12. kez gol sevinci yaşadı. Onuachu'nun ayrıca 3 asisti bulunuyor.

"KOLAY OLMADI AMA BAŞARDIM"

Sakatlıktan döndüğünü hatırlatan Onuachu, "Uzun süren sakatlıktan sonra böyle performans vermek çok kolay değil. %100 iyileşmemiş olmam nedeniyle ilk yarı özelinde top kayıpları da yaptım. Ama tecrübeli bir oyuncuysanız ve oyunu okuyabiliyorsanız doğru pozisyon alıp doğru işler yapabiliyorsunuz. Çok mutluyum" diye konuştu.

2022'DE ATMIŞTI

Onuachu, 2 yıl sonra bir maçta 3 gol attı. Nijeryalı forvet en son 4 Kasım 2022'de Genk formasıyla Charleroi ağlarına 4 gol bırakmıştı.

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