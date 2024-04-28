Spor yazarları Fenerbahçe - Beşiktaş maçını değerlendirdi

İsmail Kartal, göreve geldikten sonra Fenerbahçe'nin en iyi ismi kim desek herkesin şüphesiz söyleyeceği tek isim var; İrfan Can Kahveci... Dünkü derbide de klasını, kalitesini, oyun aklını sahaya yansıttı. Attığı golle de hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların yaşadığı stresi ortadan kaldırdı. Bu sezon kariyer rekorunu yaşayan İrfan'ın oyundan çıkmaması gerektiğini herkes bu maçta bir kez daha anlamıştır.