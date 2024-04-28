TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi! İtalyanlar peşinde...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sözleşmesini yenilediği milli futbolcu için İtalyanlar devreye girdi. İşte transfere dair son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın Kaan Ayhan için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.
Calciomercato'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Fiorentina daha önce İtalya tecrübesi bulunanan Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak istiyor.
Kaan Ayhan'ı birçok mevkide görev yapabilmesi nedeniyle radarına İtalyan ekibi, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturabilir.
GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan sarı-kırmızılı formayla bu sezon 45 maçta süre aldı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi
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