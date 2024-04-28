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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi! İtalyanlar peşinde...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların sözleşmesini yenilediği milli futbolcu için İtalyanlar devreye girdi. İşte transfere dair son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 14:37
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi! İtalyanlar peşinde...

Galatasaray'da sergilediği performansla göz dolduran Kaan Ayhan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılılarda 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu için sürpriz bir talip çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi! İtalyanlar peşinde...

İtalya Serie A ekibi Fiorentina'nın Kaan Ayhan için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi! İtalyanlar peşinde...

FIORENTINA'DAN KAAN AYHAN'A KANCA

Calciomercato'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre Fiorentina daha önce İtalya tecrübesi bulunanan Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamak istiyor.


TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi! İtalyanlar peşinde...

Kaan Ayhan'ı birçok mevkide görev yapabilmesi nedeniyle radarına İtalyan ekibi, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturabilir.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi! İtalyanlar peşinde...

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan sarı-kırmızılı formayla bu sezon 45 maçta süre aldı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi

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