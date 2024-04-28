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Nottingham Forest 0-2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Manchester City konuk olduğu Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 20:42 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 20:49
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Nottingham Forest 0-2 Manchester City (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-0 yendi.

Premier Lig'in 35. haftasında son şampiyon Manchester City, Nottingham Forest'a karşı 32. dakikada Josko Gvardiol ve 71. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle galip geldi.

Art arda 5. galibiyetini elde ederek puanını 79 yapan bir maçı eksik Manchester City, lider Arsenal'ın bir puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Son 10 maçta tek galibiyet alabilen 26 puanlı Nottingham Forest ise düşme hattının bir puan üstünde 17. basamakta yer aldı.

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Son olarak 6 Aralık'ta Aston Villa'ya kaybeden Manchester City Premier Lig'de o maç sonrasında 15 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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