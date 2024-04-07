Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal'de sezona Bukayo Saka damgası!

Arsenal'de sezona Bukayo Saka damgası!

Son dakika spor haberleri... Arsenal forması giyen 22 yaşındaki futbolcu Bukayo Saka, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 39 maçta attığı 17 gol, 13 asistle kariyer sezonunu geçiriyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 16:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arsenal'de sezona Bukayo Saka damgası!

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Brighton & Hove Albion'u 3-0 mağlup etti. Kuzey Londra ekibi, bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla Liverpool'un 1 puan üstünde zirveye yükseldi.

Söz konusu mücadelenin ilk golünü kaydeden Arsenal'in yıldız futbolcusu Bukayo Saka, bu sezon gösterdiği performansla gol ve asist katkısının toplamı hesap edildiğinde kariyer sezonuna imza atıyor. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 29 maçta 14 gol, 8 asist, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 3 gol, 4 asist ve 1 kez forma giydiği Community Shield'de de 1 asist katkısı sağladı. Tüm kulvarlarda 37 maçta 17 kez gol sevinci yaşayan İngiliz futbolcu, 13 de gol pası verdi.

Arsenal altyapısından yetişen Saka, A Takım ile geçirdiği 5. sezonunda bu performansa ulaşırken, 2021-2022 sezonunda toplamda 43 maçta oynarken, 12 gol, 17 asistlik kariyer performansını geride bırakmış oldu.

DİĞER
"Türkiye'nin George Clooney'siyim" diyen 58 yaşındaki Cenk Eren estetik sonrası son halini paylaştı! Yorumlar çok güzel...
Skandal görüntüler sonrası Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us hakkında soruşturma! Başsavcılık da hareketi geçti
Süper Kupa maçının VAR hakemi açıklandı!
Ali Koç U19 takımının Giresunspor maçını izledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arsenal zirve yarışında hata yapmadı!
M. City şampiyonluk yarışında hata yapmadı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
atv CANLI İZLE 📺 | atv canlı yayın izle 2024 - atv canlı yayın izle bugün - Atv frekans bilgileri
7 Nisan'da meydana gelen depremler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İskoç derbisinde gol çok! Kazanan yok İskoç derbisinde gol çok! Kazanan yok 16:14
Arsenal'de sezona Bukayo Saka damgası! Arsenal'de sezona Bukayo Saka damgası! 16:01
Çorum'da kazanan çıkmadı! Çorum'da kazanan çıkmadı! 16:01
F.Bahçe Şanlıurfa'ya hareket etti! F.Bahçe Şanlıurfa'ya hareket etti! 15:56
F.Bahçe'de Olympiakos mesaisi devam ediyor! F.Bahçe'de Olympiakos mesaisi devam ediyor! 15:45
G.Saray'dan F.Bahçe maçı öncesi açıklama! G.Saray'dan F.Bahçe maçı öncesi açıklama! 15:44
Daha Eski
Bandırma ile Manisa yenişemedi! Bandırma ile Manisa yenişemedi! 15:39
G.Saraylı yöneticiler Halfeti'yi gezdi G.Saraylı yöneticiler Halfeti'yi gezdi 15:32
G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Buruk'un yeni dinamosu G.Saray'dan sürpriz hamle! İşte Buruk'un yeni dinamosu 15:29
Grizzlies'dan Gasol için anlamlı davranış! Grizzlies'dan Gasol için anlamlı davranış! 15:21
Fenerbahçe U19 Giresunspor U19'u farklı geçti! Fenerbahçe U19 Giresunspor U19'u farklı geçti! 14:45
G.Saray - F.Bahçe maçı hangi kanalda? G.Saray - F.Bahçe maçı hangi kanalda? 14:19