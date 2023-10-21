Galatasaray Beşiktaş maçını canlı veren kanallar | Galatasaray maçı şifresiz izleniyor mu? (Süper Lig GS BJK maçı)

👉GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI SKOR TAKİBİ - GS BJK DERBİ CANLI TAKİP İÇİN TIKLA

Trendyol Süper Lig'de heyecan Galatasaray - Beşiktaş derbi maçı ile devam ediyor. 9. hafta müsabakası Rams Park Stadyumu'nda oynanacak. Icardi, Zaha, Mertens, Tete, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlere sahip Galatasaray, Aboubakar, Gedson Fernansdes, Cenk Tosun, Ghezzal, Rashica gibi isimleri kadrosunda barındıran Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş'ı ağırlayacak. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Galatasaray - Beşiktaş maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ;

beIN Connect France

beIN Sports 1

beIN Connect Türkiye

Megogo Futbol 4

Prima Sport RO 3

Prima Play

Sport TV6 Portugal

Telekanal Futbol

Ziggo Support Docu