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Adanaspor 1-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında küme düşme hattında bulunan Adanaspor sahasında Manisa FK ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:29
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Adanaspor 1-1 Manisa FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor!
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Adanaspor ile Manisa FK maçı 1-1 berabere tamamlandı.

Stat: Yeni Adana Stadyumu

Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Karabalcık, Murat Şener

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 84 Ferhat Katipoğlu), Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz (Dk. 68 Kubilay Aktaş), Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Amadou Ciss (Dk. 84 Yepie), Dabo (Dk. 84 Hıdır Aytekin), Harun Alpsoy (Dk. 61 Diakite), Oberlin, Fernandes

Manisa FK: Erhan Erentürk, Bedirhan Altunbaş, Sinan Osmanoğlu, Graovac, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak (Dk. 81 Dokanovic), Burak Altıparmak (Dk. 69 Kerim Frei), Diallo (Dk. 90+3 Sertan Taşqın), Bekir Karadeniz (Dk. 90+3 Kazım Can Kahya),Topalli (Dk. 69 Mohamed Ofkir), Sandro Lima

Goller: Dk. 7 Oğuz Gürbulak, (Manisa FK), Dk. 27 Fernandes (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 17 Evren Korkmaz, Dk. 45 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 87 Oberlin (Adanaspor), Dk. 90+1 Sandro Lima (Manisa FK)

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