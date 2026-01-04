Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brest-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 17. hafta, Brest ile Auxerre arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Sahasında maça çıkacak Brest, 19 puanla 11. sırada yer alırken, deplasmanda mücadele edecek Auxerre ise 12 puanla 17. basamakta bulunuyor. Alt ve orta sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşma öncesinde futbolseverler, Brest-Auxerre maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

BREST-AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında oynanacak Brest-Auxerre maçı 4 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

BREST-AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Auxerre maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.