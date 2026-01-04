CANLI SKOR ANA SAYFA
Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Brest ile Auxerre karşı karşıya gelecek. Ev sahibi ekip 19 puanla 11. sırada yer alırken, deplasman takımı 12 puanla 17. sırada bulunuyor. Öte yandan futbolseverler ise "Brest-Auxerre maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 18:13
Brest-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Brest-Auxerre maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 17. hafta, Brest ile Auxerre arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Sahasında maça çıkacak Brest, 19 puanla 11. sırada yer alırken, deplasmanda mücadele edecek Auxerre ise 12 puanla 17. basamakta bulunuyor. Alt ve orta sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşma öncesinde futbolseverler, Brest-Auxerre maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

BREST-AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında oynanacak Brest-Auxerre maçı 4 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

BREST-AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest-Auxerre maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

