Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Loreint-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Loreint-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de 17. hafta maçında Lorient ile Metz karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta hata yapmadan kazanmayı hedefleyen Lorient, ligin son sırasında yer alan rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapan Metz ise kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Loreint-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 18:19
Loreint-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lorient-Metz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 17. hafta heyecanı, Lorient ile Metz arasında oynanacak karşılaşmayla sürüyor. Sahasında maça çıkacak olan Lorient, ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında hata yapmadan galip gelmeyi amaçlıyor. Deplasmanda sahne alacak Metz ise bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermenin peşinde. Futbolseverler, Lorient-Metz maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

LORIENT-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de 17. haftada oynanacak Lorient-Metz maçı 4 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

LORIENT-METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lorient-Metz maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

SON DAKİKA
