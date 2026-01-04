Loreint-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fransa Ligue 1'de 17. hafta heyecanı, Lorient ile Metz arasında oynanacak karşılaşmayla sürüyor. Sahasında maça çıkacak olan Lorient, ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında hata yapmadan galip gelmeyi amaçlıyor. Deplasmanda sahne alacak Metz ise bu zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermenin peşinde. Futbolseverler, Lorient-Metz maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

LORIENT-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de 17. haftada oynanacak Lorient-Metz maçı 4 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

LORIENT-METZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Lorient-Metz maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.