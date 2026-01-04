CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fas-Tanzanya MAÇI CANLI | Fas-Tanzanya maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fas-Tanzanya MAÇI CANLI | Fas-Tanzanya maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Fas ile Tanzanya karşı karşıya gelecek. Çeyrek final biletini almak için kozlarını paylaşacak takımlar, kritik mücadelede hata yapmak istemiyor. Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen Fas, ev sahibi olmanın avantajını kullanmayı amaçlıyor. Peki, Fas-Tanzanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 17:55
Fas-Tanzanya MAÇI CANLI | Fas-Tanzanya maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fas-Tanzanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, Fas ile Tanzanya arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak iki ekip de bu önemli mücadelede hata yapmamayı hedefliyor. Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak maçta Fas, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Fas-Tanzanya maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte detaylar...

FAS-TANZANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda oynanacak Fas-Tanzanya maçı 4 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FAS-TANZANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak Fas-Tanzanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

