Fas-Tanzanya MAÇI CANLI | Fas-Tanzanya maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fas-Tanzanya maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu heyecanı, Fas ile Tanzanya arasında oynanacak kritik karşılaşmayla devam ediyor. Çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak iki ekip de bu önemli mücadelede hata yapmamayı hedefliyor. Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak maçta Fas, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak bir üst tura adını yazdırmak istiyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Fas-Tanzanya maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte detaylar...

FAS-TANZANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda oynanacak Fas-Tanzanya maçı 4 Ocak Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

FAS-TANZANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak Fas-Tanzanya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.