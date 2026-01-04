CANLI SKOR ANA SAYFA
Le Havre-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Le Havre-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında Le Havre ile Angers karşı karşıya gelecek. Didier Digard yönetiminde galibiyet hasretini sonlandırmayı amaçlayan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında 18 puana yükselmek istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan puanını 25'e çıkartmayı hedefleyen Alexandre Dujeux ve öğrencileri ise 10. sırada bulunuyor. Peki, Le Havre-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 18:07
Le Havre-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Le Havre-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 17. hafta heyecanı, Le Havre ile Angers arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Didier Digard yönetimindeki ev sahibi ekip, süren galibiyet özlemini sona erdirerek puanını 18'e çıkarmayı hedefliyor. Deplasmanda sahne alacak Angers cephesinde ise Alexandre Dujeux ve öğrencileri, hata yapmadan 3 puan alıp puanını 25'e yükseltmenin peşinde. Ligde 10. sırada yer alan konuk ekip için de büyük önem taşıyan karşılaşmanın tarih, saat ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

LE HAVRE-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 17. haftasında oynanacak Le Havre-Angers maçı 4 Ocak Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

LE HAVRE-ANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Le Havre-Angers maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

