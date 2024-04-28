Trabzonspor Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Trabzonspor - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Arif, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Visca, Onuachu
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Mustafa, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Monteiro, Maxim, N'Koulou, Dragus
TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.