Haberler Trabzonspor Trabzonspor Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trabzonspor Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:52 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 19:00
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor Gaziantep FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 34. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri bu kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Trabzonspor - Gaziantep FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Mendy, Arif, Meunier, Berat, Bardhi, Pepe, Fountas, Visca, Onuachu

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Mustafa, Ertuğrul, Sorescu, M'Bakata, Monteiro, Maxim, N'Koulou, Dragus

TRABZONSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Gaziantep FK maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

Göztepe Süper Lig'e yükseldi!
Avcı'dan fikstür isyanı!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın ilk bombası! Milli yıldız geliyor...
Başkan Erdoğan Özgür Özel'i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... AK Parti'den 'olumlu süreç' vurgusu
Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor!
İsmail Yüksek'ten kötü haber! İşte son durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu!
Avcı'dan fikstür isyanı!
💥Süper Loto çekildi! (28 Nisan)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan fikstür isyanı! Avcı'dan fikstür isyanı! 18:36
Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı 18:33
Erzurum evinde Çorum'u devirdi! Erzurum evinde Çorum'u devirdi! 18:30
Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! 18:29
Kocaelispor evinde hata yapmadı! Kocaelispor evinde hata yapmadı! 18:25
Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! 18:20
Daha Eski
Gol düellosunda kazanan Arsenal! Gol düellosunda kazanan Arsenal! 18:15
Boluspor 3 puanı 3 golle aldı! Boluspor 3 puanı 3 golle aldı! 18:13
Kayserispor 6 maç sonra kazandı! Kayserispor 6 maç sonra kazandı! 18:03
Göztepe Süper Lig'e yükseldi! Göztepe Süper Lig'e yükseldi! 18:03
Trabzonspor - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu! 17:38
G.Saray son haftaya lider girdi G.Saray son haftaya lider girdi 17:16