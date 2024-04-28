Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü maçı CANLI İZLE (Çaykur Rizespor- Ankaragücü canlı anlatım)

Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü maçı CANLI İZLE (Çaykur Rizespor- Ankaragücü canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:53 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 19:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü maçı CANLI İZLE (Çaykur Rizespor- Ankaragücü canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

Ç. RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER

Ç. Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Varesanovic, Gaich.

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mert Çetin, Atakan, Uros, Tolga, Efkan, Bassogog, Flips, Renaldo, Ali Sowe.

ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı 28 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI
Göztepe Süper Lig'e yükseldi!
DİĞER
Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'ini bir de şimdi görün! "Biz de bir zamanlar gençtik" Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın değişimleri sosyal medyada olay oldu!
Başkan Erdoğan Özgür Özel'i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... AK Parti'den 'olumlu süreç' vurgusu
Mertens'ten G.Saraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular
Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Avcı'dan fikstür isyanı!
Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI
💥Süper Loto çekildi! (28 Nisan)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avcı'dan fikstür isyanı! Avcı'dan fikstür isyanı! 18:36
Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı 18:33
Erzurum evinde Çorum'u devirdi! Erzurum evinde Çorum'u devirdi! 18:30
Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! 18:29
Kocaelispor evinde hata yapmadı! Kocaelispor evinde hata yapmadı! 18:25
Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! 18:20
Daha Eski
Gol düellosunda kazanan Arsenal! Gol düellosunda kazanan Arsenal! 18:15
Boluspor 3 puanı 3 golle aldı! Boluspor 3 puanı 3 golle aldı! 18:13
Kayserispor 6 maç sonra kazandı! Kayserispor 6 maç sonra kazandı! 18:03
Göztepe Süper Lig'e yükseldi! Göztepe Süper Lig'e yükseldi! 18:03
Trabzonspor - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu! 17:38
G.Saray son haftaya lider girdi G.Saray son haftaya lider girdi 17:16