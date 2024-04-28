Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü maçı CANLI İZLE (Çaykur Rizespor- Ankaragücü canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
Ç. RİZESPOR - ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Ç. Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Varesanovic, Gaich.
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Mert Çetin, Atakan, Uros, Tolga, Efkan, Bassogog, Flips, Renaldo, Ali Sowe.
ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçı 28 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.