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Trendyol 1. Lig 32. hafta | DÖNÜŞÜMLÜ CANLI YAYIN

Trendyol 1. Lig'in 32. haftası büyük heyecana sahne oluyor. Süper Lig'e yükselme ve küme düşme hattında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Aynı gün ve aynı saatte oynanan Trendyol 1. Lig 32. hafta maçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 16:20 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 16:20
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Trendyol 1. Lig 32. hafta | DÖNÜŞÜMLÜ CANLI YAYIN

Trendyol 1. Lig'de heyecan 32. hafta maçlarıyla devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan 32. hafta maçları Süper Lig'e çıkma ve küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

Haftaya ikinci sırada giren Göztepe, Gençlerbirliği maçını kazanması halinde Eyüpspor'un ardından doğrudan Süper Lig'e yükselecek ikinci takım olacak.

Sezon sonunda Eyüpspor ile bir takımın daha doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, 3, 4, 5, 6. ve 7. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, play-off'tan sonra bir ekip daha üst lige çıkacak. Ligi 3. bitirecek takım doğrudan play-off finaline yükselecek.

Bitexen Giresunspor ve Altay'ın ardından bir takım daha TFF 2. Lig'e düşecek.

İŞTE MAÇ PROGRAMI

16.00: Adanaspor-Manisa FK

16.00: Boluspor-Altay

16.00: Erzurumspor FK-Çorum FK

16.00: Giresunspor-Sakaryaspor

16.00: Göztepe-Gençlerbirliği

16.00: Keçiörengücü-Ümraniyespor

16.00: Kocaelispor-Bandırmaspor

16.00: Şanlıurfaspor-Eyüpspor

16.00: Tuzlaspor-Bodrum FK

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GÖZTEPE SON 3 HAFTAYA AVANTAJLI GİRDİ

Eyüpspor'un daha önce Süper Lig'e çıkmayı garantilediği ligde bitime 3 hafta kala direkt Süper Lig'e yükselebilecek 3 takım kaldı. Kalan 3 haftada alacağı 2 puanla adını Süper Lig'e yazdıracak Göztepe, son 3 haftaya 63 puanla girdi. Takipçileri Ahlatcı Çorum FK'nin 55, Sakaryaspor'un ise 54 puanı bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda Ahlatcı Çorum FK ile olası puan eşitliğinde rakibinin gerisinde kalacak. Göztepe ile Sakaryaspor arasındaki eşitlikte ise sıralamayı genel averaj belirleyecek.

Play-off mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni konuk edecek Göztepe, rakibini yendiği takdirde adını Süper Lig'e yazdıracak. Rakiplerinin puan kaybetmesi halinde Göztepe mağlup olması halinde bile Süper Lig'e çıkacak.

Matematiksel olarak ilk 2 iddiasını sürdüren 3 takımın kalan maçları şöyle:

Göztepe (63): Gençlerbirliği, Eyüpspor (D), Bodrum FK

Ahlatcı Çorum FK (55): Erzurumspor FK (D), ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor (D)

Sakaryaspor (54): Bitexen Giresunspor (D), Tuzlaspor, Kocaelispor (D)

📺TRENDYOL 1. LİG MAÇLARINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

PLAY-OFF

Ligde elli ikişer puana sahip Bodrum FK ve Kocaelispor'un play-off için avantajlı girdiği son 3 haftada play-off'un son sırası için 3 aday var. Kırk yedişer puanı bulunan Teksüt Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Boluspor'un 3 haftalık programı şöyle:

Teksüt Bandırmaspor: Kocaelispor (D), Ankara Keçiörengücü, Adanaspor

Gençlerbirliği: Göztepe (D), Bitexen Giresunspor, Tuzlaspor (D)

Boluspor: Altay, Manisa FK (D), Ahlatcı Çorum FK

DÜŞME HATTI

Bitexen Giresunspor ve Altay'ın düşmesinin kesinleştiği lige bir takım daha veda edecek. Düşme hattındaki 32 puanlı Adanaspor, 33 puanı bulunan Tuzlaspor, 34 puanlı ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, otuz altışar puana sahip Ankara Keçiörengücü ile Manisa FK ve 37 puanı bulunan Ümraniyespor, lige tutunma mücadelesini sürdürüyor.

Ligde alt sıralardaki takımlar bu hafta birbirlerine rakip olacak. Ümraniyespor'un Ankara Keçiörengücü deplasmanında puan arayacağı 32. haftada Adanaspor da Manisa FK'yi konuk edecek.

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