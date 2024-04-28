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Erzurumspor FK 2-1 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Erzurum'da oynanan mücadeleden ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:30
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Erzurumspor FK 2-1 Çorum FK (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Erzurum'da oynanan maçtan ev sahibi ekip 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

50. dakikada Rosheuvel ortasında ceza sahası içinde Celal Hanalp'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

57. dakikada Ahmet İlhan Özek'in ceza sahası içinde Celal Hanalp ile mücadelesinde yere düştü, hakem Sarper Barış Saka önce penaltı noktasını gösterdi, sonra VAR'a gitti ve penaltı kararını iptal etti.

86. dakikada Thomas Jacco Verheydt, ceza sahası içinde önüne düşen topu düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 1-1

90+5ç dakikada Ufuk Budak'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Mustafa Yumlu kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

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