GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera şampiyonluk modunu açtı. Deneyimli file bekçisi, sarı-kırmızılıların Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu. Uruguaylı eldiven, performansıyla ülkesinin basınından da büyük övgü aldı. İşte detaylar...
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ÜLKE BASININDAN ÖVGÜ
Uruguaylı file bekçisi, performansıyla kendi ülkesinin basınından da övgüler aldı.
Akşam'ın Elobservador sitesinden derlediği haberde, Nando'nun kurtarışlarına yer verildi ve "Muslera'nın neden dünya çapında bir trend olduğunu öğrenin." ifadelerini kullandı.
İşte söz konusu haberde yer alan ifadeler...
"Fernando Muslera dikkat çekici kurtarışlarıyla Galatasaray'ı şampiyonluğa yaklaştırdı."
"Yıldız kaleci, lider olan takımıyla müthiş bir maç çıkardı."
"Muslera, ilerleyen yaşına rağmen takımının hala en önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi."
"Maç sonucu yanıltıcı olabilir. Ev sahibi ekip Adana Demirspor, sık sık Galatasaray kalesinde tehlike oluşturmayı başardı. Fakat Muslera, muazzam performansıyla gollere engel oldu."
"Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligin bitimine 4 maç kala önemli bir avantaj elde etti."
Muslera, geçtiğimiz günlerde sezon sonu bitecek olan kontratını uzatmıştı.
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