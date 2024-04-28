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GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fernando Muslera şampiyonluk modunu açtı. Deneyimli file bekçisi, sarı-kırmızılıların Adana Demirspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu. Uruguaylı eldiven, performansıyla ülkesinin basınından da büyük övgü aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 10:44
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GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, 3-0'lık Adana Demirspor galibiyeti ile şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

Sarı-kırmızılılarda maçın ön plana çıkan ismi kalesinde yaptığı kritik kurtarışlarla Fernando Muslera oldu.

GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

ÜLKE BASININDAN ÖVGÜ
Başarılı eldiven, 8 tane net pozisyonda geçit vermeyerek takımını oyunun içerisinde tuttu, rakip takımın öne geçmesine veya beraberliği yakalamasını engelledi.

GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

Uruguaylı file bekçisi, performansıyla kendi ülkesinin basınından da övgüler aldı.

GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

Akşam'ın Elobservador sitesinden derlediği haberde, Nando'nun kurtarışlarına yer verildi ve "Muslera'nın neden dünya çapında bir trend olduğunu öğrenin." ifadelerini kullandı.

İşte söz konusu haberde yer alan ifadeler...


GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

"Fernando Muslera dikkat çekici kurtarışlarıyla Galatasaray'ı şampiyonluğa yaklaştırdı."

GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

"Yıldız kaleci, lider olan takımıyla müthiş bir maç çıkardı."

GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

"Muslera, ilerleyen yaşına rağmen takımının hala en önemli isimlerinden biri olduğunu gösterdi."

GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

"Maç sonucu yanıltıcı olabilir. Ev sahibi ekip Adana Demirspor, sık sık Galatasaray kalesinde tehlike oluşturmayı başardı. Fakat Muslera, muazzam performansıyla gollere engel oldu."

GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

"Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligin bitimine 4 maç kala önemli bir avantaj elde etti."

GALATASARAY HABERİ: Herkes onu konuşuyor! Fernando Muslera'ya büyük övgü

Muslera, geçtiğimiz günlerde sezon sonu bitecek olan kontratını uzatmıştı.

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