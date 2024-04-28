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Enes Ünal attı Bournemouth evinde Brighton'ı rahat geçti!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Bournemouth konuk ettiği Brighton'ı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcu Enes Ünal karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:33
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Enes Ünal attı Bournemouth evinde Brighton'ı rahat geçti!

Premier Lig'in 35. haftasında Brighton'ı ağırlayan Bournemouth, 13. dakikada Marcos Senesi, 52. dakikada Enes Ünal ve 87. dakikada Justin Kluivert'ın attığı gollerle galip geldi.

Takımının ikinci golünü kaydeden ve birinci golde asist yapan Enes, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika süre aldı.

Devre arasında satın alma opsiyonuyla Getafe'den kiralanan milli futbolcu, Bournemouth kariyerindeki ikinci golünü attı.

Bu sonuçla 48 puana yükselen Bournemouth, 10. sırada yer aldı. Brighton ise 44 puanla 12. sırada kaldı.

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