Tottenham 2-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Arsenal!

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri Emile Hojbjerg (k.k), Bukayo Saka ve Kai Havertz kaydetti. Tottenham'ın golleri ise Cristian Romero ve Heung-Min Son'dan (p) geldi.

Bu sonucun ardından Arsenal 80 puana yükseldi. 2 maçtır mağlup olan Tottenham ise 60 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Arsenal sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Tottenham ise Chelsea deplasmanında sahne alacak.