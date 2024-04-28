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Tottenham 2-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Arsenal!

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Tottenham sahasında Arsenal'i ağırladı. 5 gol çıkan mücadeleyi Topçular 3-2 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 18:16
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Tottenham 2-3 Arsenal (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan Arsenal!

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-2 kazandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri Emile Hojbjerg (k.k), Bukayo Saka ve Kai Havertz kaydetti. Tottenham'ın golleri ise Cristian Romero ve Heung-Min Son'dan (p) geldi.

Bu sonucun ardından Arsenal 80 puana yükseldi. 2 maçtır mağlup olan Tottenham ise 60 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Arsenal sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Tottenham ise Chelsea deplasmanında sahne alacak.

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