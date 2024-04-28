Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündeme milli futbolcu geldi. Yönetim bu gelişmenin ardından ise temaslara başladı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 11:12
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Ligde Galatasaray'da yüzler gülmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Sarı-kırmızılı ekip ligin 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Okan Buruk'un öğrencileri sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Cimbom'da golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

ASLAN SÜPER LİG REKORUNU KIRDI!

Cimbom, Adana'da aldığı galibiyetle üst üste 15. maçını kazanarak lig rekorunu kırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

G.Saray geçtiğimiz sezon 12-25. haftalar arasında 14 maç kazanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirmiş oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Galibiyetin mimarlarından olan Fernando Muslera, Süper Lig'de 17. kez kalesinde gol görmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Uruguaylı kaleci kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu da geliştirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılı ekip beklemeye geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Ligde puanını 93'e yükselten Galatasaray, sarı-lacivertli ekibin Beşiktaş derbisinde puan kaybı yaşamasını istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Fenerbahçe'nin ise ligde 89 puanı bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Galibiyet sevincini yaşamaya devam eden sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Galatasaray yaz transfer döneminde kan kaybı yaşayabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Birçok futbolcusundan önemli katkılar alan Cimbom, yıldız isimlerini Avrupa ekiplerine kaptırabilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Okan Buruk'un öğrencileri arasında özellikle Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Ayrıca bu sezon birçok maçta Galatasaraylı yıldız isimler, Avrupa kulüplerinin scoutları tarafından takip edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Olası ayrılıklara hazırlıksız yakalanmak isteyen yönetim, transfer çalışmalarına başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda hareket ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Deneyimli çalıştırıcı transfer listesine tanıdık bir ismi ekledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Galatasaray'ın sezon sonunda hücum hattına Yusuf Yazıcı'yı dahil etmek istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcuyu daha önce de transfer etmek istemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, tecrübeli oyuncun menajeri ile devre arasında görüşme yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Ancak sözleşmesindeki "Lille'den ayrılması halinde Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez" maddesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Bu durum Galatasaray'ın elini kolaylaştıracak ve önünde engel oluşturmayacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

Yusuf bu sezon oynadığı 40 maçta 11 gol ve 3 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...

27 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri 10 milyon Euro olarak biliniyor.

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