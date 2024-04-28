TRANSFER HABERİ - Galatasaray milli futbolcunun peşinde! Yönetim harekete geçti...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda bu noktada gündeme milli futbolcu geldi. Yönetim bu gelişmenin ardından ise temaslara başladı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
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Cimbom'da golleri Hakim Ziyech, Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kaydetti.
ASLAN SÜPER LİG REKORUNU KIRDI!
Cimbom, Adana'da aldığı galibiyetle üst üste 15. maçını kazanarak lig rekorunu kırdı.
G.Saray geçtiğimiz sezon 12-25. haftalar arasında 14 maç kazanmıştı.
Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirmiş oldu.
Galibiyetin mimarlarından olan Fernando Muslera, Süper Lig'de 17. kez kalesinde gol görmedi.
Uruguaylı kaleci kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu da geliştirdi.
Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de normal sezonda 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı.
3 puanı cebine koyan sarı-kırmızılı ekip beklemeye geçti.
Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor.
Ligde puanını 93'e yükselten Galatasaray, sarı-lacivertli ekibin Beşiktaş derbisinde puan kaybı yaşamasını istiyor.
Fenerbahçe'nin ise ligde 89 puanı bulunuyor.
Galibiyet sevincini yaşamaya devam eden sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına da başladı.
Galatasaray yaz transfer döneminde kan kaybı yaşayabilir.
Birçok futbolcusundan önemli katkılar alan Cimbom, yıldız isimlerini Avrupa ekiplerine kaptırabilir.
Okan Buruk'un öğrencileri arasında özellikle Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu gibi isimler dikkat çekiyor.
Ayrıca bu sezon birçok maçta Galatasaraylı yıldız isimler, Avrupa kulüplerinin scoutları tarafından takip edildi.
Olası ayrılıklara hazırlıksız yakalanmak isteyen yönetim, transfer çalışmalarına başladı.
Kurmaylar, teknik direktör Okan Buruk'un listesi doğrultusunda hareket ediyor.
Deneyimli çalıştırıcı transfer listesine tanıdık bir ismi ekledi.
Galatasaray'ın sezon sonunda hücum hattına Yusuf Yazıcı'yı dahil etmek istediği iddia edildi.
Sarı-kırmızılı ekip, milli futbolcuyu daha önce de transfer etmek istemişti.
Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, tecrübeli oyuncun menajeri ile devre arasında görüşme yapmıştı.
Ancak sözleşmesindeki "Lille'den ayrılması halinde Trabzonspor'dan başka Türk takımına gidemez" maddesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.
Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bu durum Galatasaray'ın elini kolaylaştıracak ve önünde engel oluşturmayacak.
Yusuf bu sezon oynadığı 40 maçta 11 gol ve 3 asist kaydetti.
27 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri 10 milyon Euro olarak biliniyor.
Yusuf Yazıcı, milli takımda 42 maça çıkarken 3 kez ağları havalandırdı.
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