Haberler İstanbulspor İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz: Bireysel olarak bir analiz yapmak zorundayız!

İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz: Bireysel olarak bir analiz yapmak zorundayız!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 6-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası konuk takımın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz açıklamalarda bulundu ve "Bireysel olarak bir analiz yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 19:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbulspor'da Osman Zeki Korkmaz: Bireysel olarak bir analiz yapmak zorundayız!

İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 6-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, sahada doğru davranış sergilense de maçtaki oyunun başka bir şey anlattığını ifade etti.

"KAÇIRDIĞINIZ GOLLERDEKİ KAÇIRMA ŞEKLİNİZ VE GOL YEME ŞEKLİNİZ MOTİVASYONU AŞAĞIYA ÇEKEBİLİR"

Alanyaspor'un sert bir oyun anlayışıyla maça başladığını belirten Korkmaz, "Böyle bir maçtan sonra neler söylenebilir, bir şeyleri analiz yapmak lazım. Ben rakamlara çok inanmam. İnanmamak haklılığımı da bugün gördüm. İlk yarının skoru 3-0'dı ama ilk yarının sonundaki gol beklentisi iki takımın da eşitti. Bu rakamlar bir şey anlatmıyor. Sahadaki doğru davranışları yerine koymazsanız rakam ne anlatırsa anlatsın top başka bir şey anlatır. Birkaç haftadır şu mesajı veriyorum, bütün gözler üzerimizde. İstanbulspor son sırada olmasına rağmen futboluyla en çok bahsedilen takım. Bunun bir yerde futbolcular için ikinci motivasyon malzemesi olması gerekiyordu. Siz bu tavrı ortaya koydukça rakipler de size karşı başka motivasyonla maça çıkıyor. Alanyaspor bizden hariç biriyle oynasaydı bu motivasyonla maça çıkmazdı. Sert bir oyun anlayışıyla maça başladılar. Biz buna cevap veremedik. Pek çok pozisyonda futbolcular doğru pozisyondaydı ama yapmaları gereken davranışı sahaya koyamadılar. Maçı tutmak için pozisyonlar yakaladık. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarının başında başka bir motivasyonla başladık. Kaçırdığınız gollerdeki kaçırma şekliniz ve gol yeme şekliniz motivasyonu aşağıya çekebilir. Bireysel olarak bir analiz yapmak zorundayız. Kazanmak kaybetmek önemli değil diye hep söylüyoruz. Maçı kaybedebiliriz Alanyaspor bizden çok daha zengin kadroya sahip. Ellerinde çok büyük hamle gücü vardı. Bugüne kadar biriktirdiğimiz güzellikleri lig bitene kadar bozmadan devam etmemiz gerekiyor. Bunu da bireysel davranışlarla düşük motivasyonla kimsenin bozmasına izin vermeyiz" diye konuştu.

Trabzonspor - Gaziantep FK | CANLI
Mertens'ten G.Saraylıları üzen haber! Yeni adresini duyurdular
DİĞER
Fenomen Nilay Toprak'a yaralama davası
Başkan Erdoğan Özgür Özel'i nerede kabul edecek? Yeni anayasa çalışmaları gündemde... AK Parti'den 'olumlu süreç' vurgusu
İsmail Yüksek'ten kötü haber! İşte son durumu
Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Alanya evinde farklı kazandı!
Alanyaspor - İstanbulspor maçı ne zaman?
💥Süper Loto çekildi! (28 Nisan)
BARAJ DOLULUK ORANLARI
TV 8 CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti! Osman Aşkın Bak Göztepe'yi tebrik etti! 20:19
Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz! Vukas: Tam anlamıyla güvenli yerde değiliz! 20:15
Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor! Stanimir Stoilov: Göztepe Süper Lig'de olmayı hak ediyor! 20:10
Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu! Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu! 20:07
Avcı'dan fikstür isyanı! Avcı'dan fikstür isyanı! 18:36
Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı Enes Ünal attı! Bournemouth 3 puanı rahat aldı 18:33
Daha Eski
Erzurum evinde Çorum'u devirdi! Erzurum evinde Çorum'u devirdi! 18:30
Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! Adanaspor'un galibiyet hasreti sürüyor! 18:29
Kocaelispor evinde hata yapmadı! Kocaelispor evinde hata yapmadı! 18:25
Ç. Rizespor - Ankaragücü | CANLI Ç. Rizespor - Ankaragücü | CANLI 18:25
Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! Sakarya'dan muhteşem geri dönüş! 18:20
Gol düellosunda kazanan Arsenal! Gol düellosunda kazanan Arsenal! 18:15